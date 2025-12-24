El peso mexicano se fortalece en la víspera de Navidad y cotiza en 17,90 unidades por dólar

El viento sopla a favor del peso mexicano en la última milla del año. El tipo de cambio se ubicó al inicio de este miércoles en 17,90 unidades por dólar, lo que supone una apreciación de 0,05% de la moneda nacional frente a la divisa estadunidense y su mejor nivel desde julio de 2024. En vísperas de las fiestas navideñas, la moneda mexicana es la décima divisa con más ganancias ante el dólar entre las 16 principales divisas que revisa la agencia Bloomberg. Los analistas del Grupo Financiero Monex señalaron que el peso opera en un rango estrecho debido al bajo volumen de operaciones por los múltiples feriados a nivel global, pero también favorecido por la debilidad del dólar que, en contraste, suma tres sesiones a la baja.

Aunque a media jornada el peso acotó su avance y cotiza en alrededor de las 17,92 unidades por dólar en el mercado spot, los pronósticos apuntan a que la fortaleza de la moneda mexicana se mantendrá. “Tomando en cuenta la tendencia actual, esperamos que la paridad del peso frente al dólar se mantenga en el rango de fluctuación entre 17,90 y 17,94 pesos por dólar hacia el cierre de la sesión. Considerando la estabilidad del dólar, el feriado de mañana y pocos datos en la agenda económica del viernes”, refiere Monex en su análisis.

Sobre la debilidad del dólar, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, detalla que esta moneda cotiza a la baja debido, principalmente, a las inyecciones de liquidez de la Reserva Federal. “En la última semana, la Fed ha inyectado un total de 30.000 millones de dólares, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la política monetaria. Esto comenzó con la decisión de política monetaria de la Fed el pasado 10 de diciembre y, desde entonces, el dólar muestra una caída de 120%”, indica. De acuerdo con la analista, estas inyecciones de liquidez debilitaron al dólar y, por ende, se espera que el peso mexicano se siga apreciando con la posibilidad de alcanzar 17,65 unidades por dólar en el primer trimestre de 2026.

Otro de los factores que impulsaron a la moneda mexicana esta semana fue la desaceleración de la inflación en México durante la primera semana de diciembre al ubicarse en 3,72%, una cifra menor a la esperada por el mercado. Este dato reforzó las expectativas de que el Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa de interés, la cual se ubica en 7%. Así, el peso mexicano se perfila a cerrar este año con ‘broche de oro’, un cierre de contraste tras la depreciación que se registró al inicio de 2025 debido a la imposición de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos. Monex explica que la moneda nacional se ha visto favorecida por el retroceso del dólar y por la resolución de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.