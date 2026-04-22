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México
Personas desaparecidas

El dilema de nunca regresar: la situación de la desaparición forzada en México

Gabriela Warkentin conversa con Santiago Corcuera, analista y experto en Derechos Humanos sobre los elementos que constituyen este delito

El País
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Las desapariciones forzadas en México han generado reacciones en el Estado mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó que las conclusiones del informe de un comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los desaparecidos sean ciertas y negaba llevar a acciones concretas.

La reacción del Estado mexicano debe de analizarse desde varias trincheras. En este episodio de Al habla… Gabriela Warkentin conversa con Santiago Corcuera, analista y experto en Derechos Humanos. ¿Qué es la desaparición forzada? ¿Quién la comete? ¿Cómo debería reaccionar el Gobierno mexicano ante esta situación?

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