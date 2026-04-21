Sheinbaum cuestiona la seguridad en las pirámides de Teotihuacán: “¿Cómo es que entra con un arma?”

Un día después del ataque sin precedentes en México registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha abordado la seguridad en los sitios turísticos en el país y ha cuestionado que el agresor puediera acceder al lugar armado. “Quizá la pregunta es: ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos”, lanzó, para dar ella misma la respuesta: “No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos. Nunca ha habido porque no se habían presentado estas situaciones”. La mandataria ha subrayado que lo sucedido “es un episodio aislado”, pero que se tomarán “las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así”. “Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre”, remarcó. En conferencia de prensa, el Gobierno de México ha hecho también un balance de los hechos y ha informado que, de las 13 personas lesionadas, seis ya fueron dadas de alta y siete continúan hospitalizadas. Todas ellas se encuentran fuera de peligro.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, ha remarcado que el Gobierno de México ha dado acompañamiento en todo momento a las personas afectas por el ataque. “Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la SEGOB y la Secretaría de Cultura”, afirmó. La titular de Gobernación ha resaltado también que “permanece el equipo ahí [en los hospitales] todo el tiempo para tener una atención personalizada con cada una de las víctimas”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha hablado sobre el robustecimiento de las medidas de seguridad “en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destino turísticos”. “Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”, detalló. Harfuch también ha anunciado que se fortalecerá “el patrullaje físico” y “cibernético”, tanto de la Guardia Nacional como de la policía de inteligencia, para ”prevenir cualquier amenaza”.

Una ambulancia de la Fiscalía del Estado de México en la Zona arqueológica de Teotihuacán, este lunes. Emiliano Molina

Sobre estas acciones, Sheinbaum ha enfatizado: “Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”. Aunque puntualizó que “lleva su tiempo poder poner arcos de rayos x” y “no es de un día para otro”, la presidenta ha asegurado que su Gobierno ya se encuentra trabajando en ello. “Esto nos llama la atención para decir [que] pues hay que tener mayor seguridad. [...] Reconociendo lo que pasó el día de ayer, hay que fortalecer la seguridad en estos sitios”, dijo.

El general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, ha señalado que un destacamento de seguridad de 30 personas “se encarga de la protección del patrimonio cultural en esa zona arqueológica” y, al escuchar las detonaciones, acudieron “de manera inmediata”, demorándose entre 9 y 10 minutos para tomar sus armas y llegar al lugar del incidente. Sheinbaum ha destacado la participación de la Guardia Nacional en los hechos de este lunes: “Al instante que fueron informados llegaron al lugar, siguieron todos los protocolos, una enorme preparación, y al mismo tiempo, mucha valentía también porque avanzaron para que pudieran aislar al agresor y evitar que pudiera haber más víctimas“. En esa misma línea, Harfuch subrayó: Si no hubiera sido herido [el atacante] por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas”