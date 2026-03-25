Pemex asegura que ya han limpiado 128 toneladas de chapopote de las playas del Golfo

Tras varias semanas de incógnitas y denuncias por la mancha de crudo que no deja de crecer en las costas del Golfo de México, y todavía sin conocer qué empresa es la responsable del vertido, Pemex ha asegurado que está trabajando para mitigar el daño. La petrolera estatal ha asegurado en un comunicado este miércoles que ya se han realizado tareas de limpieza y se han recogido 128 toneladas de crudo. Además, se ha preparado un paquete de ayudas para paliar los daños en las zonas afectadas por un valor de 35 millones de pesos, destinados a pescadores, servicios de salud y abastecimiento de combustible en las comunidades más golpeadas por el desastre ambiental.

La investigación para determinar si la fuga de petróleo sigue activa, así como el origen del desastre que ha terminado en más de 600 kilómetros de costa en Veracruz y Tabasco, sigue en marcha sin todavía arrojar resultados sobre el potencial responsable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado la creación de un organismo interdisciplinario para esclarecer lo ocurrido. El grupo está conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales. Los integrantes han recorrido ya 165 kilómetros de playa y han limpiado 128 toneladas —equivalente a menos de 1.000 barriles de petróleo— de residuos cerca de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, en Tabasco. Sin embargo, el grupo ambientalista Greenpeace ha advertido de que las zonas afectadas alcanzan los 630 kilómetros de litoral y que perjudica especialmente al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. “La mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios. La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes”, señala la ONG.

La petrolera estatal también ha contratado a los vecinos de las comunidades afectadas para la limpieza de las costas. En el documento, Pemex asegura que se está dando asesoramiento técnico a las zonas en las que ha llegado la mancha negra y asegura que su Unidad Médica Móvil está atendiendo con servicios médicos a los municipios afectados. También han destinado 15 millones de pesos para su Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente para apoyar a pescadores y donarán 20 millones de pesos en gasolina y diésel al municipio de Pajapan, donde la pesca, la principal actividad económica, ha quedado paralizada por la contaminación del chapopote. “Asimismo, se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados, como las comunidades pesqueras. Por otro lado, se continúan monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente, antes de que llegue a la costa”, promete la petrolera, quien asegura que, en cuanto se tenga determinado el origen del derrame, se impondrán las sanciones administrativas, penales y ambientales que correspondan.