Identificadas diez de las víctimas fallecidas en Sinaloa tras el enfrentamiento con la Marina

Hay un menor de 16 años entre el grupo de 11 muertos en el tiroteo registrado en la localidad de El Salado

Detener a Omar Oswaldo, un hombre al que las autoridades mexicanas han señalado como líder pistolero de la familia de Ismael El Mayo Zambada, dejó a 11 hombres asesinados. De ellos, 10 ya fueron identificados y al menos uno es menor de edad.

Autoridades forenses señalaron que se trata de Adolfo, de 52 años de edad, con domicilio en el municipio de Eldorado; Carlos Eleobardo, de edad no especificada, con domicilio en la sindicatura de Costa Rica; Jaziel Alan, de edad no especificada, de Pueblo Nuevo; Jaziel Carlos, de edad no especificada, también de la sindicatura de Costa Rica; José Manuel, de 27 años de edad, con domicilio en Campo Gobierno de la sindicatura de Costa Rica; Diego, de edad no especificada, originario de la sindicatura de Costa Rica; Juan, de quien se desconocen más datos; Carlos Emanuel, de quien tampoco se conoce más información; así como dos primos identificados con los nombres de Jared de 16 años de edad, y Pedro, de 26 años, ambos nacidos en Costa Rica.

Aún falta un hombre por ser identificado y que las edades de quienes hacen falta sean dadas a conocer por las autoridades locales.

Los 11 hombres murieron en el enfrentamiento con la Marina, según un comunicado del Gabinete de Seguridad federal, luego de repeler un ataque que sucedió en un pueblo llamado Valle Escondido, en la región de El Salado, donde han forjado distintas leyendas en torno a la figura de El Mayo, quien se colocó como un patriarca mientras controlaba la producción y trasiego de droga, armas y la administración de dinero lavado con empresas a nombre de sus hijas, hermanas, hermanos, esposas y prestanombres.

Los muertos son originarios de pueblos catalogados en situación de pobreza y pobreza extrema, ubicados geográficamente en el sur de Culiacán, en la zona agrícola y ganadera. Y el operativo en el que perdieron la vida se dio en otra población con las mismas características, a casi a 20 kilómetros de El Álamo, donde la Marina llevaba a cabo un operativo en el que capturó y luego liberó a Mónica del Rosario Zambada Niebla. Ocurrió a distintas horas, uno comenzó a las 4.00 horas y el otro –donde murieron los 11 hombres– después de las 10.00, en un episodio que pobladores aseguraron que fue breve.

El caso en sí sigue siendo una incógnita, más allá de conocerse que se utilizaron tres helicópteros Black Hawk y una treintena de patrullas con marinos y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La hija del Mayo, tras ser capturada, fue liberada por las autoridades dado que no tenía “relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”.

El secretario Omar García Harfuch, de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó durante la mañana de este viernes que tres marinos y un policía de su dependencia resultaron heridos y estables.