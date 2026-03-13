Sheinbaum y Trevilla confirman un nuevo relevo en la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

La presidenta señala que la salida del general Rentería del Gobierno de Rocha “no es por mal desempeño” y que “Sinaloa tiene sus tensiones”

Poco ha durado la aventura del general Óscar Rentería al frente de la Secretaría de Seguridad en Sinaloa, menos de año y medio, tiempo en que ha lidiado con una crisis de violencia en la entidad, que apenas remite. Rentería deja el Gobierno de Rubén Rocha, de Morena, movimiento que han confirmado este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. “Es muy bueno el general [Rentería] Schazarino. Sinaloa tiene sus tensiones y... No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse”, ha dicho la mandataria.

Rentería era el tercer secretario de seguridad del Estado en tiempos de Rocha, que inició su mandato en octubre de 2021. Antes de él ejercieron el cargo Gerardo Mérida, que duró menos de un año, y Cristóbal Castañeda, que duró dos, funcionario que Rocha había heredado del anterior gobernador, Quirino Ordaz, del PRI, hoy embajador en España. Igual que Rentería, Mérida y Castañeda son militares. El primero sufrió el desgaste de los primeros meses de guerra entre criminales en el Estado. De la salida del segundo poco se supo.

Ricardo Trevilla en Manzanillo, Colima, este viernes. Saúl López (Presidencia de México)

El general Trevilla ha ampliado ligeramente las explicaciones de Sheinbaum. “Él [Rentería] está en el activo y es necesario que siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando. Ese es el motivo por el cual consideramos que es conveniente su relevo. Va a llegar una persona muy capaz, se le propuso al señor gobernador un militar en el activo”, ha dicho el alto funcionario, sin desvelar nombres o dar pista alguna del reemplazo del secretario saliente.

La duda envuelve el relevo de Rentería, también la sospecha. Los comandantes de batallones y otras bases militares suelen pasar al menos dos años en el cargo. Es cierto que una dependencia civil trasciende las lógicas castrenses y sus tiempos desbordan los del Ejército, pero la falta de información sobre el relevo, más allá de las aspiraciones personales de Rentería, genera cierta duda. Luego está el aparente manejo burocrático del general Trevilla en un Gobierno estatal como el de Sinaloa, en el que Rocha tiende a aceptar solo los nombramientos de la cartera de seguridad, área que en el Estado depende del Gobierno federal.

Omar García Harfuch, Ruben Rocha Moya y Óscar Rentería Schazarino en Sinaloa, en diciembre de 2024. José Betanzos Zárate

La batalla entre facciones del Cartel de Sinaloa planea sobre el movimiento de funcionarios. La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, los grupos más importantes de la red criminal, arrecia y dura ya casi un año y medio. Los asesinatos, la desaparición de personas y el robo de vehículos han aumentado exponencialmente en estos meses en la región. Y cuando parecía que las autoridades lograban controlar la situación en las zonas más calientes, la violencia estallaba en otro punto del Estado. Así ocurrió a finales de enero, por ejemplo, en el sur, con varias desapariciones masivas y tiroteos en las zonas serranas.

El cambio constata así el control que pretende ejercer en la entidad el Gabinete de Seguridad federal, que coordina el secretario del ramo, Omar García Harfuch, con la figura creciente de Trevilla en la retaguardia, agrandada tras la caída de Nemesio Oseguera, alias Mencho, en un operativo a finales de febrero, comandado por militares.