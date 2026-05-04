El gabinete de Seguridad asegura que nunca sospechó de Rocha Moya

Omar García Harfuch ha ofrecido más coordinación a la gobernadora interina tras las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico que pesan sobre el exmandatario

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, aseguró esta mañana que no tenían conocimiento de indicios que apuntaran a que Rubén Rocha Moya fuera colaborador del Cartel de Sinaloa, como afirmó el Departamento de Justicia estadounidense la semana pasada. “No hay sospecha y nunca hemos tenido una obstrucción en las labores de seguridad”, aseguró el secretario, el estratega de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum en una rueda de prensa celebrada el lunes en Culiacán, la capital de Sinaloa.

García Harfuch centró su mensaje en subrayar que es el Gobierno federal quien tiene –y tendrá hasta nuevo aviso– la operación de seguridad en Sinaloa. La visita del funcionario y otros secretarios de alto nivel, entre ellos los de Defensa y la Marina, tuvo como finalidad el presentarse ante Yeraldine Bonilla Valverde, quien es desde el sábado la gobernadora interina.

La de esta mañana ha sido la reunión número 14 en 20 meses desde que comenzó la disputa criminal por dos grupos del cartel de Sinaloa. La visita se encuadra además en la solicitud de licencia de Rocha Moya como gobernador y de Juan de Dios Gámez Mendívil como alcalde de Culiacán, quienes dejaron sus cargos para “no entorpecer investigaciones” supuestamente iniciadas por la Fiscalía general.

En el caso de Rocha Moya, sin embargo, se hizo una evaluación de riesgos y se le otorgó un grupo de escoltas de la Policía Estatal Preventiva. “Es un grupo pequeño”, dijo García Harfuch, afirmando que es para evitar alguna situación extraordinaria de violencia. “No tenemos información de que pueda ser atacado”, añadió Harfuch.

El gabinete ha dado un mensaje de calma para Sinaloa y ha tendido la mano a Bonilla, quien era la secretaria de Gobierno de Rocha Moya y quien deberá ahora estrechar los lazos de coordinación en seguridad con el Gobierno federal.

Harfuch ha adelantado que se reforzará el compromiso en Sinaloa, epicentro de México de un terremoto político y diplomático después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara de forma pública la aprehensión del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales por vínculos con el crimen organizado. “El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de los sinaloenses”, ha subrayado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha instruido al equipo de Seguridad para que se traslade al Estado de Sinaloa y se reúna con la gobernadora interina con el fin de “poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos” con el Gobierno federal. Además, el grupo ha fortalecido la seguridad del gobernador bajo licencia, Rubén Rocha Moya, después de que se evaluara su nivel de riesgo tras las acusaciones de nexos con el narcotráfico que ha hecho públicas el Departamento de Justicia de Estados Unidos.