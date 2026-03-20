Harfuch dice que la hija del Mayo Zambada fue custodiada “momentáneamente” hasta que se corroboró que no tiene orden de aprehensión

Entre el humo y la tensión del operativo del Gabinete de Seguridad este jueves —que dejó a los habitantes del Salado, en Sinaloa, conteniendo el aliento— estaba la hija de Ismael El Mayo Zambada, fundador y capo de capos del Cartel de Sinaloa. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha detallado en rueda de prensa este viernes que Mónica del Rosario Zambada Niebla fue puesta bajo custodia de las autoridades y se comprobó que no tenía ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Tras las averiguaciones de los investigadores, ella y su hija fueron puestas en libertad tras los tumultos de las maniobras de la Armada para capturar a Omar Oswaldo Torres Cabada, integrante de la facción de la Mayiza con una orden de detención en San Diego, California.

Los helicópteros y el despliegue de uniformados sorprendieron ayer a los vecinos en El Salado, un municipio de apenas 6.000 habitantes al sur de Culiacán. Entre los inmuebles asegurados, estaba Mónica del Rosario Zambada Niebla, una de las integrantes de la familia del Mayo y socia en tres firmas comerciales que, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, sirven para lavar dinero al Cartel de Sinaloa. Sin embargo, mientras era resguardada junto a su hija menor de edad, los agentes comprobaron que no era requerida por la justicia, por lo que fue “entregada a sus familiares”, según ha apuntado Harfuch.

Mónica del Rosario Zambada Niebla en una imagen sin datar. RR.SS.

Sin embargo, el titular de Seguridad ha precisado que Zambada Niebla sí fue designada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). “Fue en el 2007, hace casi 20 años. Es un procedimiento administrativo”, ha puntualizado Harfuch. En ese señalamiento de las autoridades estadounidenses se precisa que la hija del Mayo, nacida en 1980, está ligada a las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV, Jamaro Constructores SA de CV y Establo Puerto Rico SA de CV, todas dentro de la red de actividad del cartel que dirigía su padre.

De acuerdo con pobladores, Mónica fue llevada a un predio, donde fue retenida por una hora. Después fue llevada, vestida con uniforme militar, a un helicóptero y finalmente liberada. En los videos difundidos en redes sociales en los que quedó documentado el operativo, se oye a los vecinos gritar a los militares: “¡Suelten a la niña!“. Harfuch ha insistido en que Zambada Niebla nunca fue detenida, solo retenida bajo custodia federal ”primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad, y también de las personas, incluyendo la menor de edad", ha añadido.