Cómo saber en qué régimen fiscal está registrado un contribuyente ante el SAT

Personas con ingresos por salario, servicios profesionales, rentas o pequeños negocios pueden revisar su situación ante la autoridad tributaria y así evitar errores y sanciones

Con el inicio de la temporada de declaraciones anuales, miles de contribuyentes en México se preguntan en qué régimen fiscal están registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto sirve para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias, evitar sanciones y, en muchos casos, aprovechar beneficios fiscales que desconocen. Este año, con la plataforma del SAT precargando información, la tarea es más sencilla, pero aún requiere verificación personal.

El régimen fiscal es, en términos simples, el conjunto de reglas que determina cómo tributa cada persona ante la autoridad fiscal. El SAT asigna a cada tributario un código de régimen específico según el tipo de actividad económica que realiza y el monto de sus ingresos. Esta clasificación define no solo qué impuestos paga, sino también qué deducciones puede aplicar, qué obligaciones debe cumplir y qué documentos debe emitir. En 2026, con cambios estructurales en las políticas fiscales y mayor vigilancia del SAT sobre transacciones digitales, conocer el régimen propio es aún más relevante.

Paso 1: Acceder a la constancia de situación fiscal

El documento más confiable para conocer el régimen fiscal propio es la constancia de situación fiscal, un certificado oficial expedido por el SAT que contiene toda la información tributaria actualizada del contribuyente. Esta constancia incluye el régimen fiscal actual, las actividades económicas registradas, las obligaciones fiscales y la fecha de la última actualización ante la autoridad.

Para obtenerla, se debe ingresar al portal oficial del SAT con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña o firma electrónica (e.firma). Una vez dentro, seleccionar la opción “Genera tu Constancia de Situación Fiscal”. El documento se descarga en formato PDF, sin costo. También es posible hacerlo desde móviles con la aplicación SAT Móvil disponible en Android e iOS. Como alternativa presencial, se puede acudir a cualquier oficina del SAT a solicitar el documento en los kioscos de autoservicio, sin necesidad de cita previa.

Paso 2: Identificar la clave de régimen

El SAT utiliza claves numéricas para clasificar a los tributarios. Estas son las más comunes:

605: Sueldos y salarios e ingresos asimilados. Es el régimen de empleados que reciben un salario. En este caso, el empleador realiza la mayoría de las retenciones fiscales y la responsabilidad del trabajador es mínima en términos administrativos.

612: Personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Aplica a emprendedores, profesionales independientes, comerciantes y cualquiera que realice actividades comerciales o de servicios sin límite de ingresos. Permite amplias deducciones fiscales.

626: Régimen Simplificado de Confianza (Resico). Es el régimen para pequeños emprendedores con ingresos anuales no mayores a 3,5 millones de pesos. Ofrece tasas impositivas muy bajas (del 1% al 2,5%) y simplifica enormemente la carga administrativa, pero no permite deducciones.

606: Arrendamiento de bienes inmuebles. Para quienes obtienen ingresos exclusivamente por renta de propiedades.

Si la constancia muestra una clave diferente a estas, el SAT tiene opciones adicionales para situaciones especiales: Régimen de Incorporación Fiscal, contribuyentes con ingresos por plataformas digitales o regímenes especiales para actividades agrícolas. El sitio web del SAT mantiene un catálogo completo de todas las claves existentes .

Paso 3: Declaración anual

El régimen fiscal determina exactamente qué declaraciones se deben presentar, cuándo y cómo.

Si el responsable fiscal está en régimen 605 (asalariado), su responsabilidad es menos compleja. El patrón retiene y declara por él ante el SAT. Sin embargo, si tuvo ingresos totales superiores a 2 millones de pesos durante 2025, está obligado a presentar declaración anual individual. Incluso si no superó ese monto, presentarla puede beneficiarle: podría tener derecho a devoluciones de impuestos, especialmente si pagó intereses hipotecarios, gastos médicos o colegiatura.

Si el sujeto obligado está en régimen 612 (actividades empresariales), su obligación es más exigente. Debe presentar declaraciones mensuales de impuestos y una declaración anual que reporte todos sus ingresos, deducciones, pagos provisionales y el resultado final (saldo a favor o monto a pagar). Este régimen permite deducciones amplias: gastos operativos, sueldos de empleados, materiales, servicios profesionales. Pero requiere mantener una contabilidad ordenada y guardar todas las facturas y comprobantes.

Si el contribuyente está en Resico (régimen 626), la simplicidad es la ventaja principal. Paga impuestos directamente sobre sus ingresos brutos (sin deducciones permitidas) a tasas muy reducidas: alrededor del 1% si ganas 500.000 pesos anuales, 1,5% si gana un millón, y así progresivamente hasta 2,5%. No necesita llevar contabilidad compleja ni hacer cálculos fiscales sofisticados. El SAT calcula automáticamente lo que debe pagar. Este régimen es popular entre trabajadores independientes (freelance), consultores y pequeños comerciantes.

Paso 4: Verificar si se debe cambiar de régimen

La vida fiscal de un contribuyente no es estática. Los cambios en sus ingresos, actividades o estructura empresarial pueden requerir un cambio de régimen. Esto es especialmente relevante en 2026: si los ingresos del tributario superaron los límites de su régimen actual durante 2025, o si cambió de actividad económica, debe actualizar su situación ante el SAT.

El proceso es directo. Se debe acceder portal del SAT, a la sección “Trámites del RFC” y seleccionar “Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”. Hay que completar el formulario indicando la nueva actividad, el nuevo régimen deseado y revisar las obligaciones fiscales que conlleva (por ejemplo, si se necesitará hacer pagos mensuales de ISR o IVA). Se debe firmar con e.firma y guardar el acuse con folio como comprobante del trámite.

Un punto crítico: el SAT exige estar al corriente en declaraciones y sin adeudos fiscales para aprobar cambios de régimen. Si existen obligaciones vencidas o deudas con la autoridad, primero se deben resolver.

Lo que cambió para 2026

La plataforma del SAT precarga automáticamente ingresos, deducciones y pagos que ya conoce debido al cruce de información que hace con bancos y plataformas digitales. La tarea del contribuyente es revisar que la información sea correcta y hacer ajustes si es necesario.

Las tarifas del ISR fueron actualizadas por inflación acumulada superior al 10%, ampliando los rangos progresivos. Muchos contribuyentes en regímenes 605 y 612 pagarán menos impuestos.

Para este ejercicio fiscal, el SAT fortaleció controles contra facturas falsas: cruza información entre vendedores, compradores e instituciones financieras con mayor sofisticación, con lo que detecta con facilidad deducciones sin sustento real.

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