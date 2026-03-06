Juegos Paralímpicos de Invierno: quién es Arly Velásquez, el único mexicano que compite en Milano Cortina

Arly Velásquez será el único representante de México en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Fuera de competencia, el esquiador suele llevar un sombrero de charro, un símbolo con el que busca mostrar con orgullo sus raíces en un escenario poco habitual para atletas mexicanos.

Velásquez nació en Cancún pero se mudó a Ciudad de México, donde descubrió el ciclismo de montaña. Para los 12 años ya era un destacado competidor, convirtiéndose en campeón juvenil. Sin embargo, cuando parecía que se estaba encaminando a una carrera prometedora en el deporte sufrió un accidente que le provocó una fractura en la columna vertebral que lo dejó sin movilidad en la parte inferior.

Tras una pausa, volver a la montaña despertó nuevamente su espíritu competitivo, lo que lo llevó al esquí alpino. Durante unas vacaciones en Canadá, el joven se animó a tomar lecciones de esquí, una experiencia que lo marcó. “Fue un momento que definitivamente cambió el rumbo de mi vida para siempre”, recordó Velásquez en una entrevista con Olympics.com.

Decidido a dedicarse profesionalmente al esquí alpino, el mexicano emigró del país para enfrentarse a un proceso de aprendizaje sumamente retador. “Fueron dos años y medio de caídas y mucho castigo en golpes y recuperaciones y, sinceramente, si estuviera empezando ahora mismo, quizá no estaría dispuesto a aceptarlo. Pero me alegro de haber tenido 20 años, de no haber sido tan inteligente o quizá haber sido más valiente. Sin duda, es un deporte duro. Pero la recompensa también es enorme”, contó.

Apenas 14 meses después, Velásquez debutó en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Vancouver 2010. En Sochi 2014, sus segundos Juegos, consiguió su mejor resultado paralímpico hasta ahora: el undécimo lugar en el Super-G. Sin embargo, una caída volvió a poner en riesgo su carrera deportiva. Velásquez tuvo que someterse a una cirugía de espalda y permaneció tres días en coma inducido. Al despertar experimentó problemas de visión y habla, lo que lo obligó a alejarse de la competencia durante dos años, antes de regresar para competir en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

Recientemente, el mexicano volvió a colocarse entre los mejores del mundo. En abril de 2024, Arly Velásquez terminó en segundo lugar en el Super-G del Campeonato Nacional Abierto de Winter Park, Colorado. “Para un mexicano de Cancún, participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno y estar entre los 11 mejores esquiadores monoesquí del mundo es algo enorme. Tengo suerte de que, gracias a mi terquedad por perseguir mis sueños, he llegado a un lugar en el que mi historia significa algo para la gente”, señaló.

¿Cuándo compite Arly Velázquez?

7 de marzo: descenso sentado varonil, 2.30 horas.

9 de marzo: supergigante sentado varonil, 2.30 horas.

13 de marzo: slalom gigante sentado varonil

Carrera 1: 2.00 horas

Carrera 2: 6.00 horas

¿Dónde ver su participación?

Los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 se pueden ver en México por ClaroSports, a través de sus canales de televisión y streaming.

