Quiénes son los atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La presidenta mexicana ha abanderado en Palacio Nacional a los cuatro deportistas que participarán en febrero en Italia en esquí alpino, patinaje artístico sobre hielo y esquí de fondo

Abanderados y con el visto bueno de la presidenta, los atletas mexicanos que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 están listos para la edición XXV de la competición que se celebrará en febrero en Italia. Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 12 de enero, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo, la deportista de esquí alpino Sarah Schleper y los esquiadores de fondo Allan Corona y Regina Martínez. “Integrantes de la delegación mexicana, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones, representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio”, ha dicho Sheinbaum en la ceremonia simbólica del abanderamiento. “Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños. Muchas felicidades y les deseamos el mayor de los éxitos. Viva México”, ha concluido. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina.

Sarah Schleper

Los cuatro atletas son una mezcla de experiencia y novatez. La mexicana-estadounidense Sarah Schleper, de 46 años, lleva más de una década compitiendo en las olimpiadas de invierno. Representó a Estados Unidos durante 11 años en el esquí alpino y se retiró en 2011. Después, contrajo matrimonio con un mexicano, dio a luz a dos hijos y decidió volver a la nieve. “En el país de mi esposo encontré una segunda vida deportiva”, dijo en diciembre de 2025 al periódico La Jornada.

Schleper hará historia en esta edición al convertirse en la atleta que más veces ha participado en Juegos Olímpicos en este rubro. Además, uno de sus hijos, Lasee Gaxiola, se encuentra peleando un boleto para ser el quinto deportista que represente a México en Italia. Si lo lograse, sería la primera vez en la historia que madre e hijo compiten en la misma edición de unas olimpiadas en la misma categoría.

El esquí alpino es una de las competencias más representativas de las olimpiadas de invierno. Consiste en descender esquiando por una ladera nevada lo más rápido posible a través de una ruta demarcada. Los atletas pueden alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora.

Donovan Carrillo

Para el patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo, de 26 años, la competición en Italia representa su segunda participación olímpica. En Pekín 2022, el nacido en Zapopan, Jalisco, se convirtió en el primer mexicano en 30 años en competir en este deporte en olimpiadas de invierno, batió sus récords personales, terminó en la posición 21 del cuadro general y logró el pase al programa libre, para convertirse en el primer mexicano en patinaje artístico en conseguirlo.

Allan Corona y Regina Martínez

Los debuts olímpicos son para Allan Corona y Regina Martínez, de 34 y 33 años, respectivamente; ambos en la categoría de esquí de fondo. Corona, que nació en Ciudad de México pero creció en Tijuana, practicó esquí alpino de forma recreativa en San Diego, California, durante la preparatoria. El mexicano también participaba en competencias de triatlón (natación, ciclismo, carrera). Tras la pandemia por el covid-19, Corona se mudó con su esposa e hijos a Noruega y fue en el país nórdico en el que comenzó su carrera como esquiador de fondo.

Regina Martínez tampoco era ajena al deporte de alto rendimiento. La capitalina practicó fútbol desde los ocho años y jugó en las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM. Pasó de vivir en Ciudad de México a Minneapolis, Estados Unidos, y en su primer año, 2019, experimentó un invierno extremadamente frío, con temperaturas cercanas a los -45 grados centígrados.

La nieve le despertó la curiosidad por saber cuántos mexicanos habían llegado a unos Juegos Olímpicos de Invierno y la historia de Germán Madrazo, esquiador de fondo de 51 años, la inspiró a probar suerte en el mismo deporte.

El esquí de fondo podría entenderse como un maratón: los atletas, armados con esquís, ropa térmica y bastón, atraviesan una ruta nevada en ascenso, descenso y en terreno plano.

