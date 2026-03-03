México evacúa a 121 de sus ciudadanos de Medio Oriente

Con el auge de la tensión en varios países de Medio Oriente, México está pendiente de sus ciudadanos en las zonas de conflicto para su evacuación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado este martes en un comunicado que 121 connacionales han salido por rutas terrestres desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. “Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas”, ha asegurado la dependiencia en el documento.

Desde el inicio de los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán este fin de semana —que ha derivado en bombardeos en Dubai, Líbano, Arabia Suadí, Qatar y otros países del Golfo—, México ha estado en contacto directo con sus embajadas. “Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas”, ha apuntado la SRE. Por el momento ningún mexicano ha resultado herido ni fallecido por los bombardeos en la zona de conflicto, pero las autoridades mantienen la alerta. Los protocolos de seguridad y atención consular se han activado en las embajadas de México de Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait.

El espacio áreo está cerrado en los países del Golfo afectados por la escalada del conflicto y los bombardeos, por lo que la única opción para las evacuaciones son rutas transfronterizas por tierra. Sin embargo, la principal recomendación es buscar refugio y evitar desplazamientos hasta que se tenga un medio seguro para abandonar el país. “Se hace extensiva la recomendación emitida por las autoridades locales: permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes”, ha insistido la dependencia en sus redes sociales.

El canciller, Juan Ramón de la Fuente, ya había advertido el pasado domingo que tienen registro de al menos 7.000 ciudadanos mexicanos en Medio Oriente. La SRE ha pedido a todos los connacionales que se encuentren en la región que se pongan en contacto con la Embajada más cercana, que está atendiendo todas las peticiones y trazando rutas de evacuación seguras desde Jordania e Israel con destino a Egipto a partir de este miércoles. “No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este momento”, ha subrayado la Cancillería, pero advierte que el número de personas evacuadas podría aumentar a medida que encuentren nuevas vías de salida de los países en la zona de riesgo.