Sheinbaum: “Estados Unidos no sería lo que es sin los mexicanos”

La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una nueva reivindicación de la soberanía nacional y una defensa de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, en medio de una nueva turbulencia comercial y política por las decisiones del presidente Estados Unidos, Donald Trump, en torno a los aranceles. “Ahora que estamos en un estado frontera con Estados Unidos, hay que mandarle un saludo cariñoso, nuestra admiración, a todas las mexicanas y mexicanos que están del otro lado de la frontera, que sepan que su pueblo y su gobierno los quiere y los defiende. Los mexicanos que están allá nos ayudan en la economía de México, y que se oiga bien y que se oiga claro: Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera, son héroes y heroínas”, ha dicho durante su segundo día de gira en el estado norteño de Coahuila.

La presidenta ha evitado referirse directamente al nuevo escenario arancelario abierto por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y la reacción iracunda del presidente Donald Trump, de fijar en 15% el arancel global; una nueva marea que su administración estudia fríamente antes de emitir un pronunciamiento formal. Pero Sheinbaum ha aprovechado su visita al estado fronterizo para insistir en que su Administración siempre va a defender la soberanía y la independencia de México.

La presidenta encabezó un acto de entrega de vivienda en el municipio de Monclova, donde recordó que la entidad fue cuna de Francisco I. Madero, líder y precursor de la Revolución Mexicana, en la que se luchó por justicia social, libertad, democracia, independencia y soberanía. “En nuestra historia y en nuestra esencia está México como país independiente y soberano”, ha dicho.