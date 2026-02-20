Corea del Sur responde a Sheinbaum sobre su petición de más conciertos de BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido una respuesta de su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, a la carta que envió solicitando apoyo para gestionar más fechas de conciertos de BTS en México. Sheinbaum ha leído la carta en un video publicado en sus redes sociales. Lee Jae-myung destacó el cariño del pueblo mexicano hacia la cultura coreana, en particular hacia la música pop conocida como K-pop. “Muestra bien lo profundo que es el vínculo cultural entre ambos países”. También habló de una relación bilateral “basada en el respeto recíproco y la confianza entre ambos jefes de Estado”.

El presidente de Corea del Sur ha agradecido el gesto diplomático y ha atendido la petición de Sheinbaum: “Me permito informarle que su mensaje fue debidamente entregado a la empresa pertinente. Dado que las actividades de la cultura popular son lideradas por la iniciativa privada, la participación del gobierno puede verse algo limitada. No obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro”, ha respondido.

“Ahí vamos. Esperemos pronto buenas noticias”, ha dicho la presidenta tras leer el mensaje. Como deja claro la carta, el Gobierno de Corea del Sur no puede intervenir directamente en la agenda del grupo, pues la decisión recae en su agencia, HYBE Corporation. Fue hace casi un mes cuando la presidenta anunció que había solicitado formalmente al Gobierno surcoreano más fechas para la gira del grupo en México. “Es por los jóvenes mexicanos esta solicitud que estamos haciendo”, dijo entonces. Según explicó, cerca de un millón de personas buscó asistir a los conciertos programados para mayo en la capital, mientras que la oferta total ronda los 150.000 boletos.

Claudia Sheinbaum en Guanajuato, este viernes. Presidencia de México (EFE)

Antes de enviar la carta a Seúl, Sheinbaum conversó con Alejandro Soberón, director de la promotora Ocesa, para explorar la posibilidad de ampliar el calendario. Al no obtener confirmación, optó por la vía diplomática. Las entradas para las tres fechas en el Estadio GNP Seguros —7, 9 y 10 de mayo de 2026— se agotaron en menos de 40 minutos, lo que desató críticas de los seguidores, conocidos como ARMY, por fallas en el proceso de compra y falta de claridad en los costos finales.

Los fans ejercieron presión y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció una multa de cinco millones de pesos a Ticketmaster por “la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”. Además, ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una serie de lineamientos que deberán acompañar futuras ventas de entradas: descripción clara del lugar, fechas y horarios, publicación al menos 24 horas antes de la primera venta de los mapas y precios exactos de cada zona, con todos los cargos incluidos, y la apertura de un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos.

El tour de BTS, considerado el más grande y ambicioso en la historia del K-pop, contempla 79 conciertos en Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. El grupo iniciará su gira en abril en Corea del Sur y Japón, para después viajar a Estados Unidos, antes de llegar a Ciudad de México en mayo.