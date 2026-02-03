La “guerrilla digital” de los seguidores de BTS tumbó a los revendedores de entradas en México

Los fanáticos del grupo de pop coreano recopilaron los datos de los acaparadores de boletos para denunciarlos ante el SAT y han conseguido una multa para Ticketmaster. Warkentin habla con Fernanda Bravo, amante del grupo coreano, para conocer este fenómeno de masas asiático

Para los seguidores de BTS fue muy difícil encontrar entradas para las tres fechas que el grupo coreano ofrecerá en mayo en México. Había 160.000 boletos para 4,5 millones de personas que los buscaban. El colmo fue cuando encontraron en redes sociales que los revendedores de entradas pedían cuatro veces más que los precios originales. Warkentin habla con Fernanda Bravo, parte de la ARMY —como se conoce a los fanáticos de BTS—, que explica cómo usaron la “guerrilla digital” para denunciar a los acaparadores frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El asunto ha concluido también con una multa de cinco millones de pesos para Ticketmaster y hasta Claudia Sheinbaum escribió una carta al primer ministro de Corea de Sur para que el grupo ampliara sus conciertos en la capital, aunque a Bravo no le gustó como la presidenta abordó el problema.

La seguidora de BTS ahonda en las tácticas de la boletera Ticketmaster y la promotora Ocesa. La preventa no mostraba a las personas que querían comprar entradas ni el precio ni los mapas de distribución en el Estadio GNP hasta casi el final del proceso. “Dos de cada 10 amistades no encontraban boleto”, describe Bravo. La también periodista describe en este capítulo de Al Habla lo que significa el grupo de pop coreano para una comunidad de millones de personas en México.

En la conversación, el consultor en comunicación Claudio Flores analiza cómo el activismo digital es el método que las nuevas generaciones usan para conseguir denunciar abusos de empresas y gobiernos. “Es el ejemplo de que puede generar un cambio y cuestionar estas reglas que han tenido los sistemas de venta de espectáculos de productos culturales en México”, explica el experto.