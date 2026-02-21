Aumentan a seis los fallecidos por la explosión de un camión de gas en Renca, en Santiago, y 14 personas siguen en riesgo vital

La tragedia ocurrió este jueves, en la zona norponiente de la capital de Chile, cuando el vehículo se volcó y provocó un incendio

La subsecretaría de Redes Asistenciales, que depende del ministerio de Salud de Chile, ha informado que dos mujeres han fallecido este sábado debido a sus graves quemaduras luego que el jueves se volcara y luego estallara un camión que transportaba gas licuado, de la empresa Gasco, en el municipio de Renca, en el norponiente de Santiago. En la tragedia murieron, inicialmente, cuatro personas, entre ellas el conductor, mientras que 15 continúan hospitalizas, 14 con riesgo vital.

El organismo estatal ha dado a conocer la información a través de un reporte en el que dio cuenta que las personas que siguen hospitalizas, tanto en la red pública como en la red privada de salud, mantienen sin variaciones su condición de gravedad.

El acalde de Renca, Claudio Castro, ha informado que, entre las víctimas fatales dadas a conocer este sábado, hay una vecina de su municipio, quien es la segunda persona del sector que perdió la vida en la explosión, por lo que ha decretado tres días de duelo comunal.

El accidente se produjo la mañana de este jueves, cuando el camión, que transportaba gas licuado desde Quintero, una ciudad costera a unos 150 kilómetros de Santiago, hacia la capital chilena, se volcó, aproximadamente a las 8.22 horas, entre la avenida General Velásquez, unas de las más concurridas, con la Autopista Central de la Ruta 5 norte. El accidente produjo una fisura en la bombona de gas y provocó una explosión que alcanzó a las personas que estaban en la zona y, además, incendió unos 50 vehículos y a un tren.

La emergencia, ocurrida muy cerca del centro de Santiago, generó una gigantesca humareda que podía verse desde distintos puntos de la ciudad. El fuego logró ser apagado después de nueve horas de trabajo de los funcionarios pertenecientes a 25 compañías de bomberos.

La hipótesis inicial de la fiscal Macarena Cañas, quien está a cargo de la investigación, es que el conductor pudo perder el control del camión, probablemente, por conducir a exceso de velocidad, lo que generó “un choque en cadena con un segundo vehículo mayor”. Luego, explicó, se produjo “esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado y petróleo que portaba en su interior” el camión.

La empresa Gasco ha emitido este sábado una declaración pública en la que señaló que la situación la ha impactado a la “profundamente. ”Como compañía reiteramos nuestro pesar y enviamos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido graves lesiones”, señaló. “Lamentamos el fallecimiento de dos nuevas víctimas confirmadas este mediodía por las autoridades. Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”, agregó

La empresa también informó que está colaborando con la investigación del accidente “en este difícil momento” y que tiene una “disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos”. Añadió que su “prioridad hoy es el respeto, y poder acompañar a los afectados”.