Sheinbaum aboga por la libertad de Pedro Castillo tras el cambio de poder en Perú
La presidenta de México espera que el Gobierno de José María Balcázar dé un salvoconducto a Bettsy Chávez, la ex primera ministra procesada por rebelión y refugiada en la Embajada mexicana en Lima
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este viernes la inocencia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración y quien ha pedido el indulto a su compañero de partido, José María Balcázar, elegido por el Congreso como nuevo mandatario. También ha recordado que la ex primera ministra Bettsy Chávez, procesada por presunta rebelión, sigue refugiada en la embajada mexicana en Lima, bajo la gestión de Brasil desde que se rompieron las relaciones diplomáticas con Perú. “Ahora con el nuevo presidente, pues vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto y, pues, ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención”, ha declarado Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
La mandataria ha recordado que Castillo fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México para pedir refugio, tras disolver el Congreso de Perú y decretar un Gobierno de excepción en un autogolpe de Estado en 2022. “Se tendría que haber permitido en su caso que pudiera haber llegado a la embajada. Esto desató un intercambio desde el presidente López Obrador y que sigue con nosotros. El anterior presidente [José Jerí], hoy destituido, rompió relaciones con México por esta posición”, ha señalado. Sheinbaum ha indicado que la persecución a Castillo, con el que su Gobierno y proyecto tiene una afinidad ideológica, estuvo motivada por la discriminación hacia su procedencia indígena y por motivos políticos.
Información en desarrollo...
