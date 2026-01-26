Brasil asume la embajada de México en Perú tras la crisis entre los dos países

La bandera brasileña ondea en la Embajada de México en Lima este lunes, después de que el Gobierno de Lula asumiera la representación diplomática mexicana.

El traspaso de la representación, a petición de Sheinbaum y con el aval de Lima, deriva del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana

El Gobierno brasileño asumió la representación diplomática de México en Perú, en el contexto de agravamiento de la relación entre los dos países, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil el domingo en un escueto comunicado. La responsabilidad que asume Brasilia implica la “guarda de los locales de la embajada de México en Perú, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como sus bienes y archivos”.

La medida se toma a petición de México y con la luz verde del Gobierno de Perú. La crisis entre los dos países se agravó definitivamente en noviembre del año pasado, cuando México concedió asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, que fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Lima consideró el gesto de México como una afrenta y una injerencia en sus asuntos internos y decidió romper relaciones diplomáticas. El presidente peruano, José Jerí, decidió entonces expulsar del país a la encargada de la embajada mexicana en Lima, Karla Ornelas, y el Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió calificando la decisión de “excesiva y desproporcional”.

Este lunes, la presidenta mexicana aplaudió el gesto del Gobierno de Lula: “Agradecemos al Gobierno de Brasil que haya aceptado y el Gobierno de Perú accedió a que el Gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la Embajada de México”, afirmó la mandataria durante su rueda de prensa matutina. La presidenta recordó que la antigua primera ministra peruana todavía se encuentra en la legación mexicana en Lima, porque las autoridades peruanas no le han dado el salvoconducto para poder salir.

Con los dos países sin sus respectivos embajadores, ahora el gesto de Brasil llega para mantener un mínimo de institucionalidad y salvaguardar la presencia de México en Perú. Es la segunda vez en muy poco tiempo que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva realiza una maniobra de estas características, reforzando una de las grandes vocaciones del líder izquierdista: remarcar el papel de Brasil como potencia regional y mediador de conflictos.

En agosto de 2024 Brasil actuó para socorrer a dos Gobiernos conservadores en Venezuela. Los diplomáticos brasileños asumieron las embajadas de Perú y de Argentina. El Gobierno peruano agradeció el “apoyo inestimable” de Brasil y destacó que reflejaba el “excelente estado” de las relaciones bilaterales.

El argentino Javier Milei, por su parte, que nunca escondió su animadversión hacia Lula, incluso tuvo el detalle de agradecer el gesto públicamente. “Los lazos de amistad que unen a Argentina y Brasil son muy fuertes e históricos”, escribió en X.

A pesar de la custodia brasileña, que incluyó la protección de opositores refugiados en la embajada argentina, durante los primeros meses fuerzas venezolanas llegaron a cercar el edificio en algunas ocasiones, aunque finalmente no hubo incidentes.

Ese periodo de tutela terminó hace dos semanas. Tras los ataques de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y los aplausos de Milei a la controvertida operación, Brasil decidió devolver la responsabilidad a Buenos Aires. No obstante, aún sigue al frente de la embajada peruana en Caracas.