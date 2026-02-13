Prepárate para el día de la margarita con esta guía muy refrescante
El 22 de febrero se celebra por lo alto el día internacional del cóctel mexicano más famoso del mundo
El 22 de febrero es el día internacional de la margarita. Para eso, la Guía gastronómica de México ha comenzado con la misión de encontrar las mejores versiones del cóctel mexicano más popular del mundo. El origen de la margarita es incierto, algunas teorías dice que se creó en Tijuana o en algún punto de la frontera y otras a Acapulco; la única certeza es que se comenzó a popularizar alrededor de los años 40.
