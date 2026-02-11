Las claves de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México, una demanda histórica de los trabajadores convertida en bandera del Gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido aprobada en el Senado en lo general. En mayo de 2025, la presidenta anunció el inicio de una mesa de diálogo entre organizaciones sociales, sindicatos y empresarios para alcanzar un acuerdo que permita disminuir las 48 horas de trabajo semanales, establecidas desde la Constitución de 1917. La iniciativa fue aprobada después de dos meses de haberla recibido. Su objetivo es alcanzar la meta de las 40 horas, una medida que beneficiaría a 13,5 millones de trabajadores en México cuyas jornadas laborales superan esa cifra.

Una reducción gradual

El dictamen del Gobierno federal especifica que la disminución de la jornada laboral tendrá lugar de forma gradual, restando dos horas cada año a partir de 2027 para alcanzar la meta de 40 horas semanales en 2030. La transición está justificada en la propuesta como un proceso gradual que permitirá a las empresas ajustar sus procesos sin comprometer la productividad.

“Hay una parte de la sociedad que posiblemente aspiraba a las 40 horas de manera inmediata. La presidenta fue muy clara de que esta debería de ser una propuesta de manera gradual y consensuada (...) En este plazo, las empresas tienen que hacer todas las modificaciones para que el 1 de enero de 2027 ingresen las primeras dos horas como reducción de la jornada laboral”, explicó Marath Bolaños, secretario del Trabajo, en entrevista con este diario en diciembre pasado.

Año Jornada laboral (horas) 2026 48 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

Los dos días de descanso obligatorios, el gran pendiente

Uno de los objetivos prioritarios de la reforma es establecer oficialmente dos días de descanso obligatorios a la semana, algo imposible para millones de trabajadores ante la ley vigente, que fija máximos de 48 horas de trabajo semanales con jornadas de hasta ocho horas al día. Sin embargo, una de las principales críticas a la iniciativa desde organizaciones civiles y sindicatos radica en que la propuesta que se discutirá en el Senado no incluye modificación alguna al texto constitucional que establece un día de descanso por cada seis de trabajo a la semana. “Estamos dejando 40 horas a la semana a nivel constitucional y a su vez, 8 horas de trabajo al día. Queremos que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean quienes definan (...) cómo va a ser su jornada de trabajo”, explicó Bolaños al respecto.

El aumento de horas extra

La reforma establece que el tiempo extra laborado no podrá exceder de 12 horas en una semana, “las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo”. Se trata de un aumento de las horas extra permitidas respecto al límite de tres horas diarias tres veces consecutivas fijado en la Constitución. El texto también especifica por primera vez que los menores de 18 años no podrán trabajar tiempo extraordinario. El pago del trabajo extraordinario se mantiene idéntico, en el 100% adicional de las horas extras dentro de las contempladas. Si este máximo se excede, las horas siguientes se pagarán en 200% adicional, es decir, al triple.

“Vimos que había ciertas actividades económicas que sí pagan muy bien las horas extraordinarias y que hacen recurrencia a eso, entonces, lo que hicimos fue que en la medida en que vayamos reduciendo la jornada ordinaria, vamos a habilitar tres horas extraordinarias más, o sea, vamos a pasar de 9 a 12 horas”.

Un registro electrónico de las horas trabajadas

La iniciativa contempla la creación de un registro electrónico obligatorio para las empresas, una medida que funcionará para vigilar el cumplimiento de la disminución de la jornada laboral, efectiva desde el 1 de enero de 2027, cuando entrará en vigor la primera reducción de dos horas.