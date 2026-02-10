Detenida la enfermera que atropelló y arrastró por un kilómetro a un motociclista en Iztapalapa

La noche del 3 de enero un motociclista murió en el oriente de Ciudad de México tras ser atropellado y arrastrado por un automóvil. Durante más de un kilómetro, su cuerpo quedó enganchado al vehículo sin que la conductora se detuviese. Al volante iba Gaby N, una enfermera de 43 años, quien ha sido detenida este martes en Oaxaca por homicidio.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Roberto Hernández circulaba en su motocicleta cuando fue arrollado por un Honda City azul, modelo 2017. Lejos de detenerse, la conductora siguió su camino por un kilómetro y medio hasta que el cuerpo de Hernández quedó liberado unas calles más adelante, en la colonia Constitución de 1917. Gaby N abandonó el vehículo, sin placas, más adelante y se dio a la fuga.

La escena fue grabada por otros conductores que circulaban detrás del auto y fue ampliamente difundida en las redes sociales. La muerte llevó a manifestaciones de los familiares y grupos de motociclistas en la capital. Hernández era un repartidor de 52 años y padre de familia, que vivía en la alcaldía Iztapalapa. “No me interesa la reparación del daño económicamente porque eso no nos lo va a regresar, no le va a quitar el dolor que causó. Yo quiero que ella pague, que se haga justicia”, ha dicho esta mañana su esposa, en una entrevista con Telediario.

La Fiscalía ha detallado en un comunicado que dieron con la mujer “a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica”. Las investigaciones llevaron hasta fuera de la capital. Gaby N fue localizada más de un mes después en el municipio de Ejutla de Crespo, en Oaxaca. Tras su captura, fue trasladada a Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla “por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado”.