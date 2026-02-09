La remodelación de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México: horarios y estaciones afectadas desde febrero

A solo unos meses del inicio del Mundial de Futbol, el Metro de la capital se prepara para la remodelación de la línea que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña y conecta con el Estadio Azteca, sede de varios partidos

A menos de seis meses del inicio del Mundial de Futbol, el Metro de Ciudad de México se prepara para la remodelación de una línea más: la que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña y conecta con el Estadio Azteca, una de las sedes de la justa deportiva que de desarrollaá en México, Canadá y Estados Unidos. Se trata de la Línea 2, conocida también como la Línea Azul, que será intervenida a partir del 9 de febrero.

Esta intervención se inscribe en una serie de obras de rehabilitación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que buscan revertir años de rezago en mantenimiento, fallas operativas recurrentes y un deterioro visible en estaciones, trenes e instalaciones eléctricas. Este año, a principios de enero, el gobierno de Ciudad de México anunció la modernización de la Línea 3 (Universidad–Indios Verdes), por donde circulan más de 600 mil personas diariamente. Según las autoridades, los trabajos contemplan la sustitución de vías, la renovación de estaciones y la instalación de escaleras eléctricas y ascensores, entre otras mejoras. Aunque algunas labores se anunciaron para iniciar desde el pasado enero, las obras mayores no arrancarán sino hasta julio. Otro caso es la Línea 1, que abrió en su totalidad en noviembre del año pasad, cuya rehabilitación integral se extendió por más de tres años y superó los 37 mil millones de pesos, con el cierre prolongado de estaciones clave como Observatorio, Balderas y Pantitlán.

Estaciones cerradas y horarios

La remodelación de la Línea 2 se realizará de manera escalonada, iniciando en el tramo que va de Taxqueña a Revolución, lo que implica afectaciones en las siguientes estaciones:

Taxqueña

General Anaya

Ermita

Portales

Nativitas

Villa de Cortés

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Pino Suárez

Allende

Bellas Artes

Hidalgo

Revolución

El director del Metro, Adrián Rubalcava, ha informado que se prevé que las obras de este trayecto terminen en mayo, antes de la inauguración del Mundial. Parta evitar el cierre total de las estaciones, como ocurrió en la Línea 1, el funcionario dijo que se está planeando que las obras se realicen por la noche para “mitigar la afectación”. De lunes a viernes, a partir de las 22.00 horas; sábado desde las 20.00 horas y cierre total los días domingo. De lunes a sábado, el servicio iniciará operaciones en su horario habitual. Además, el Gobierno ofrecerá camiones RTP en las rutas afectadas para apoyar a la población.

Según Rubalcava, solo tres estaciones de la Línea 2 cerrarán totalmente hasta nuevo aviso. “En este momento se están interviniendo algunos puntos en la zona de Viaducto, Chabacano y San Antonio. Estas estaciones serían las que estarían cerradas. Esto no quiere decir que la línea está cerrada en su totalidad”, explicó.

¿Qué obras se harán en la Línea 2 del Metro?

La remodelación de la Línea 2, inaugurada en 1970, contempla la sustitución de vías, balasto y durmientes, así como la modernización de sistemas eléctricos, de señalización y control de trenes. Además, se instalarán nuevos equipos de videovigilancia (800 cámaras), se reforzarán los sistemas de seguridad operativa y se recuperarán 26 trenes.