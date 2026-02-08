Super Bowl 2026: horario, show de medio tiempo y dónde ver New England Patriots - Seattle Seahawks en México

El partido que definirá al nuevo campeón de la NFL aterriza en San Francisco, con Bad Bunny a cargo del espectáculo de medio tiempo y Green Day en la ceremonia de apertura

Cinco meses después del arranque de la temporada 2025 de la NFL, la máxima cita del deporte estadounidense ha definido a sus protagonistas. El Super Bowl LX, la gran final del fútbol americano profesional, enfrentará a los renovados New England Patriots, un viejo conocido de estas instancias, y los Seattle Seahawks, el equipo a vencer esta temporada y los favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi. El nuevo campeón de la NFL se decidirá este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), con el espectáculo de Bad Bunny como acto principal del medio tiempo.

A qué hora es el Super Bowl 2026 y dónde verlo en México

La ceremonia de apertura arranca a las 17.00 horas y contará con la participación de la banda de punk-rock californiana Green Day, seguida por el himno nacional estadounidense, que en esta edición será interpretado por el cantautor y productor Charlie Puth. Después del himno, Brandi Carlile se encargará de entonar America The Beautiful, mientras la estrella del R&B Coco Jones hará lo propio con Lift Every Voice and Sing, un tema adoptado por la NFL tras los hechos de racismo y brutalidad policial de 2020. Ya con los equipos en el campo, el Super Bowl LX iniciará oficialmente a las 17.30 horas con el kickoff.

En México, el Super Bowl se transmitirá en vivo en las señales de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca) de televisión abierta. Los canales deportivos de televisión por cable ESPN y Fox Sports también transmitirán el encuentro. Además, NFL Game Pass, el servicio de streaming oficial de la liga, ofrecerá el duelo en directo con la señal original estadounidense, que incluye tanto los anuncios comerciales como el show de medio tiempo.

Espectáculo de medio tiempo

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo. A pesar de lo fugaz de la presentación —de unos 13 a 15 minutos—, se trata del momento más visto de la transmisión con picos de audiencia que alcanzan más de 130 millones de espectadores. Si bien no hay una hora específica para el comienzo del show, Bad Bunny subirá al escenario montado en el centro de la cancha al final del segundo cuarto, aproximadamente a las 19.10 horas. La elección del puertorriqueño ha estado envuelta en polémica desde que Apple Music, organizadora del espectáculo, confirmó su participación en septiembre pasado, justo cuando Bad Bunny ponía fin a una histórica residencia de 31 conciertos en Puerto Rico que afianzó su estatus de superestrella global y como artista latinoamericano más escuchado en el mundo.

El Super Bowl marcará la única presentación de Bad Bunny en Estados Unidos continental como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour por Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa sin pasar por Estados Unidos, una decisión tomada por el artista como respuesta a la política de redadas y detenciones masivas de migrantes ordenada por Donald Trump. Distintos funcionarios del Gobierno estadounidense como Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, han respondido al cantante en tono amenazante y han sugerido un despliegue del ICE en el Super Bowl, celebrado en un Estado con amplia presencia de migrantes latinos. El último roce ocurrió este lunes, tras la publicación de una entrevista en la que Donald Trump asegura que no acudirá al Super Bowl y considera que tanto el show de Bad Bunny como el previo de Green Day suponen una “pésima elección” que no hace mas que “sembrar odio”.

Quién es el favorito para ganar el Super Bowl

Una vez que quedaron definidos los campeones de conferencia que protagonizarán el Super Bowl, las casas de apuesta abrieron con una ligera ventaja de 4,5 puntos para los Seattle Seahawks. El duelo también será una reedición del Super Bowl de 2015, cuando la dinastía de New England forjada por el dúo Brady-Belichick levantó su cuarto trofeo Vince Lombardi en un cierre dramático, recordado por la intercepción de Malcom Butler que selló el título para los Pats y por la polémica decisión de la ofensiva de Seattle de lanzar el balón a una sola yarda de la anotación en lugar de cederlo a Marshawn Lynch, su corredor estrella.