Preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria: fechas, requisitos y cómo hacer el trámite

El registro para el ciclo escolar en México se realiza en línea con fechas específicas, requisitos obligatorios y variaciones en las distintas entidades

Las preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria han comenzado en México. Este trámite es indispensable para que niñas, niños y adolescentes puedan ingresar a la educación básica en escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los padres de familia y tutores deben estar atentos a las fechas, requisitos y procedimientos establecidos para asegurar un lugar en el presente ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el proceso se llevará a cabo en línea y tendrá variaciones según la entidad federativa, por lo que es fundamental revisar la convocatoria correspondiente a cada Estado.

Fechas para las preinscripciones 2026

En la mayoría de los Estados, las inscripciones se llevan a cabo durante los meses de enero y febrero de 2026, con variaciones por entidad. En el Estado de Hidalgo, por ejemplo, las preinscripciones concluirán el próximo 15 de febrero, mientras que en Ciudad de México, el proceso ya ha comenzado y se extiende hasta el 27 de febrero. En todos los casos, se recomienda no dejar el trámite para último momento.

En Ciudad de México, por letra del apellido

En la capital mexicana, las preinscripciones se llevan a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido del aspirante. Este proceso va dirigido a los siguientes grupos:

2° y 3° de preescolar, 1° de primaria, 1° de secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) en todas sus modalidades de educación básica

Primer ciclo en Centros de Atención Múltiple (CAM laboral)

El trámite se realiza en línea, en www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. El siguiente calendario muestra la fecha exacta que corresponde según la inicial del primer apellido:

Inicial Fecha de inscripción A y B 13 al 15 de enero C 16, 19 y 20 de enero D, E y F 21 al 23 de enero G 26 al 28 de enero H, I, J y K 29 y 30 de enero L 3 al 5 de febrero M 6, 9 y 10 de febrero N, Ñ, O y P 11 al 13 de febrero Q, R, S y T 16 al 20 de febrero U, V, W, X, Y y Z 23 al 27 de febrero

En caso de no solicitar la preinscripción en el día sugerido, el trámite podrá efectuarse en cualquier otro día del periodo establecido. Asimismo, habrá una convocatoria extemporánea conforme a los lugares que queden disponibles.

Para quienes están cerca de ingresar al primer ciclo de preescolar, los requisitos para la preinscripción se podrán consultar a partir del próximo 13 de mayo y el proceso irá del 19 al 29 de mayo de 2026.

Requisitos y cómo realizar el trámite

Es necesario presentar la CURP del aspirante, acta de nacimiento y, en el caso de secundaria, las boletas de la primaria. También se requiere un comprobante de domicilio reciente, los datos de la madre, el padre o el tutor —como CURP, teléfono y correo electrónico—, así como la selección de entre tres y cinco escuelas mediante su Clave de Centro de Trabajo.

Los requisitos pueden variar por Estado, por lo que se recomienda consultar los portales oficiales de cada entidad. Para hacer el trámite, los tutores deben ingresar al portal oficial de la SEP de su entidad correspondiente y tener a la mano los documentos solicitados.

Se selecciona el nivel educativo y grado, se capturan los datos generales y de contacto que solicita la plataforma y se eligen las opciones de escuelas de interés. Al finalizar el registro, el sistema genera un comprobante con folio o código QR, que debe guardarse e imprimirse. En Ciudad de México, los resultados para los niveles de preescolar y primaria se publicarán en junio de 2026, mientras que los de secundaria se darán a conocer en agosto.

Fechas y registro en el Estado de México:

En el Estado de México, las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria se tramitarán a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). El registro será completamente en línea y se llevará a cabo del 9 de febrero al 20 de marzo de 2026, con fechas diferenciadas por nivel educativo y por la letra inicial del primer apellido del aspirante.

Para preescolar, el registro será del 9 al 20 de febrero; para primaria, del 23 de febrero al 6 de marzo, y para secundaria, del 9 al 20 de marzo. La medida es aplicable en los 125 municipios de la entidad, conforme al siguiente calendario:

Inicial Preescolar Primaria Secundaria A, B, C, D 9 y 10 de febrero 23 y 24 de febrero 9 y 10 de marzo E, F, G, H, I 11 y 12 de febrero 25 y 26 de febrero 11 y 12 de marzo J, K, L, M 13 y 16 de febrero 27 de febrero y 2 de marzo 13 y 16 de marzo N, Ñ, O, P, Q, R 17 y 18 de febrero 3 y 4 de marzo 17 y 18 de marzo S, T, U, V, W, X, Y, Z 19 y 20 de febrero 5 y 6 de marzo 19 y 20 de marzo

