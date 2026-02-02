Sheinbaum se deslinda de la salida de Adán Augusto de la coordinación del Senado: “Fue su decisión” 

La mandataria ha dado una explicación escueta y ha atribuido el movimiento de fichas a una decisión exclusiva de uno de los pesos pesados de Morena

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha salido de cortafuegos tras la abrupta renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado mexicano. La mandataria ha dado este lunes una explicación escueta y ha atribuido el movimiento de fichas conocido el fin de semana a una decisión exclusiva de uno de los pesos pesados del partido gobernante, que había tenido varios cruces meses atrás por su pasada gestión como gobernador de Tabasco.

La decisión de Adán Augusto López -que nombró como secretario de seguridad en Tabasco, a Hernán Bermúdez, quien fue vinculado al grupo delincuencial La Barredora-, ha llegado en los últimos días. Según la breve explicación de la presidenta, el senador informó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre su intención de dejar la operación política en la Cámara alta para integrarse al trabajo territorial del partido de cara a las elecciones intermedias de 2027. “Le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión ayer”, ha dicho la mandataria.

La posición que ha dejado Adán Augusto en la reciente reunión plenaria de la bancada morenista, en pleno inicio de los trabajos legislativos, no es menor. Deja no solo la coordinación de la bancada mayoritaria, también la presidencia de la Junta de Coordinación Política, encargada de la programación de los trabajos legislativos y la administración de los recursos. El relevo en la coordinación del Senado ha llegado después de meses en los que se advertía la salida del senador luego de revelarse el escándalo del que fuera su secretario de seguridad durante su mandato como gobernador de Tabasco.

La mandataria ha sido preguntada sobre la posibilidad de que el senador vaya a asumir un cargo diplomático, una opción que se había comentado en los pasillos morenistas. “Él tomó la decisión y el partido de invitarlo; eso fue lo que nos informó”, ha sido la respuesta de Sheinbaum a una posible salida diplomática para Adán Augusto.

El peso del político en el Senado y en el partido ha sido puesto en la balanza. ¿Hace más falta en el partido que como operador en la bancada?, se le ha preguntado a la mandataria; la respuesta ha sido tajante. “Es una decisión de él y siempre va a ayudar”, ha zanjado. El senador ha renunciado a la coordinación de Morena este domingo durante la reunión plenaria de la bancada, un encuentro que realizan las bancadas de todas las agrupaciones políticas en vísperas del arranque del periodo de sesiones para definir la agenda que empujarán los próximos tres meses.

López Hernández ha explicado este domingo que renuncia al cargo para dedicarse al trabajo político del partido de cara a las elecciones de 2027. El exgobernador de Tabasco ha sostenido que permanecerá “como un senador más”, y que no solicitará licencia para ocupar alguna otra posición. “Toca ir a hacer tarea de territorio, estar en todo el país, también en las circunscripciones que tienen mayor padrón electoral. En Morena el objetivo principal es ganar todas las gubernaturas en disputa en el 2027, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en el Congreso”, ha sido la explicación del legislador.

El senador estuvo envuelto en la polémica el verano pasado por la revelación de que quien fue su secretario de seguridad en Tabasco, detenido en Paraguay en septiembre, operaba simultáneamente una red criminal. El escándalo alimentó dudas sobre su conocimiento de las actividades criminales de Bermúdez, lo que fue ensombreciendo el futuro del legislador, un futuro que apuntaba desde hace semanas a su salida de la coordinación, una posición estratégica para el Gobierno de Sheinbaum.