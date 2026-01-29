La Marina detiene en Culiacán a un lugarteniente de la facción de Los Mayos

La Secretaría de Marina (Semar) ha anunciado este miércoles un nuevo golpe al Cártel de Sinaloa, esta vez a la facción de Los Mayos, con la detención de Israel N, alias El Palillo. De acuerdo con el comunicado de la Armada, El Palillo, ubicado en el segundo nivel de mando de la cúpula criminal, era responsable de la producción de drogas sintéticas en seis Estados que cubren desde el norte hasta el centro de la República: Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México. Las autoridades han reportado también el arresto de Alexis N, vinculado al mismo grupo criminal, durante la operación que se ha llevado a cabo tras un recorrido de vigilancia en Culiacán y meses de trabajos de inteligencia.

El Gobierno ha señalado que en la acción fue asegurado un fusil, un arma corta y cartuchos de distintos calibres, así como un kilo de supuesta droga y un vehículo. Además, ha subrayado que las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional. “Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional, refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en el Estado de Sinaloa”, reza la publicación.

Culiacán, la capital del Estado, es el escenario de una sangrienta guerra entre La Mayiza y La Chapiza, dos facciones pertenecientes al Cártel de Sinaloa, desde la detención el 25 de julio de 2024 de Ismael El Mayo Zambada por autoridades estadounidenses. El histórico narcotraficante fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de su socio El Chapo, lo que ha desencadenado una batalla interna entre ambos bandos por el control del lucrativo negocio de las drogas. Desde entonces, la violencia en Sinaloa ha dejado un saldo de alrededor de 2.500 muertos y casi 4.000 personas desaparecidas, según la Fiscalía General del Estado.