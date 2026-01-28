José Antonio Romero Tellaeche se ampara para frenar su destitución del CIDE

El catedrático, que lideró el centro desde agosto de 2021, peleará ante la justicia de Ciudad de México para mantenerse en el cargo

José Antonio Romero Tellaeche ha presentado este martes un amparo contra la decisión de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), anunciada el lunes, para removerlo del cargo de director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este martes, el investigador, que llegó al cargo como interino en 2021, tras la renuncia de Sergio López Ayllón, ha contravenido la decisión de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien este martes oficializó el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas al frente del centro como directora interina. El amparo indirecto presentado ante un juez administrativo de Ciudad de México tiene como fundamento que su remoción no fue puesta a consideración de ningún órgano técnico interno de la institución, como lo establece la normativa del CIDE.

Tras darse a conocer la decisión de la Secretaría de Ciencia, Romero Tellaeche ya había expresado su resistencia a acatarla. En un comunicado publicado la misma tarde de este lunes, el académico escribió: “De conformidad con el estatuto general del CIDE y con la ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la designación, permanencia y, en su caso, remoción de la persona titular de la dirección general se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”.

La decisión de interponer este recurso, a solo unas horas del nombramiento de su sucesora, confirma su resistencia a dejar el cargo, en medio de lo que ha considerado como un proceso que no sigue los lineamientos legales que establece el propio CIDE.

La destitución de Romero Tellaeche, tal y como ocurrió con su nombramiento y sus poco más de cuatro años de gestión, ha tenido lugar en medio de una polémica y del reclamo unánime de la comunidad académica que lideró. El investigador fue señalado de llegar al puesto por imposición del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le encargó el timón del nuevo rumbo que el mandatario quería dar al centro, y que públicamente había acusado de “derechizarse”.

Además, fue señalado de encabezar una deriva autoritaria al interior del centro de estudios, respaldado por María Elena Álvarez-Buylla, la entonces directora del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) —del que depende el CIDE— quien lo ratificó en el puesto en noviembre de 2021 tras meses de polémicas decisiones y de protestas por parte de la comunidad estudiantil. Romero ha sido señalado de plagio académico, destituciones arbitrarias, acoso sistemático y violencia simbólica durante su gestión.

Este martes, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, hizo oficial el nombramiento en un acto de presentación de Ibarra Rojas, ante los integrantes del Consejo Directivo, el órgano de Gobierno de la escuela. “Ante los consejeros del CIDE, los doctores Lorenzo Francisco Meyer Cossío, Felipe Arturo Ávila Espinosa, Gerardo Esquivel Hernández y la Maestra Lorena Rodríguez León, la Directora Lucero Ibarra, quien ya ocupa la oficina de la Dirección General del CIDE, se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad”, escribió la dependencia.

Apenas conocerse la noticia, más de 90 personas, entre profesores y alumnos y antiguos integrantes de la comunidad académica del CIDE publicaron una carta en la que expresan su respaldo a la nueva directora y agradecieron a la secretaria Ruiz Gutiérrez por sus gestiones: “Estamos convencidas y convencidos de que la Dra. Ibarra Rojas tiene los méritos y capacidad para guiar a la institución con el fin de garantizar la educación pública de calidad y la investigación al servicio del país y de alto impacto en la vida académica. Le ofrecemos nuestro total respaldo y confianza”.

Miembros del centro, investigadores y exalumnosse se han volcado a las redes sociales y en varios medios de comunicación para celebrar la remoción, algo que reclamaban desde hace años. “El doctor Romero llegó al CIDE en medio de controversias y tuvo una gestión que lastimó al CIDE de muchas formas. Desde hace años nosotros habíamos pedido al Conacyt y ahora a la Secretaría de Ciencia que revisaran el tema del CIDE porque estábamos yendo de mal en peor. Yo sí reconozco esta decisión”, ha dicho a Aristegui Noticias Javier Aparicio, integrante desde hace más de dos décadas del centro.

En sus cuentas de X, varios usuarios de la comunidad académica han contado sus experiencias durante la gestión de Romero: “Ha sido difícil trabajar en un entorno así, bajo el liderazgo de alguien que muestra interés por el pueblo como una muestra de estatus, pero sin un compromiso real y genuino por mejorar el pueblo. Que supuestamente es una persona de la izquierda, pero no lo es”, ha escrito el profesor e investigador del CIDE, Patrick Inglis.

Quienes defienden a Romero Tellaeche y su gestión han repetido los argumentos que, desde hace años, el Ejecutivo lanzó al CIDE, acusándolo de ser una plataforma de propaganda de intereses neoliberales.

Sin embargo, las reacciones de gran parte de la opinión pública se han centrado en la necesidad que existía en el CIDE de una renovación en su dirección y en la recuperación de la confianza dentro y fuera de la institución, una de las más reconocidas internacionalmente por el valor de sus investigaciones.