Ciencia destituye al polémico José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE

La secretaría federal nombra de forma interina a Lucero Ibarra Rojas al frente de la institución. El académico despedido asegura seguirá en el cargo hasta que se agote el “procedimiento correspondiente”

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ha designado a Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para asumir sus funciones a partir de este martes 27 de enero. Ibarra Rojas, profesora investigadora titular, sustituye a José Antonio Romero Tellaeche, que llegó a la dirección del centro en agosto de 2021 en medio de varias polémicas que fueron en aumento en los meses siguientes tras su nombramiento. Romero Tellaeche, señalado de plagio académico, destituciones arbitrarias, acoso sistemático y violencia simbólica durante su gestión, ha respondido en un comunicado su negativa a acatar la decisión.

“La legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas [...] y mediante resolución adaptada en sesión formal del órgano de Gobierno, debidamente convocada. [...] Reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable”, lanzó en su comunicado Romero Tellaeche, tras ser difundido el nombramiento de Ibarra Rojas.

Este movimiento al interior del centro educativo, dependiente del Gobierno, marca una nueva etapa en la institución, una de las más prestigiosas del país y reconocida internacionalmente por su importancia en el ámbito académico y de la investigación, después de que en agosto de 2021, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la comunidad académica denunciara la llegada de Romero Tellaeche como “una imposición”.

Tras los señalamientos hacia el nuevo director que, aseguraban alumnos y docentes, encabezaba una deriva autoritaria al interior del centro de estudios, María Elena Álvarez-Buylla, la entonces directora del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) —del que depende el CIDE- ratificó en su puesto al director en noviembre de 2021.

En octubre de ese año, el despido del investigador Alejandro Madrazo como director del CIDE región centro, con sede en Aguascalientes, fue tomada por la comunidad investigadora como un golpe más por parte del Ejecutivo a miembros de la academia que no eran afines al presidente López Obrador, que había criticado que el CIDE se había “derechizado”. Madrazo, experto en política de seguridad y muy crítico con la militarización llevada a cabo por el Gobierno de López Obrador, fue destituido, según la institución, “por pérdida de confianza”.

Después de varias semanas de inconformidad dentro del centro, la destitución de Catherine Andrews como secretaria académica, en esa misma semana, terminó de escalar el conflicto. La historiadora fue acusada de cometer “un acto de rebeldía”, después de que reclamara Romero Tellaeche que pretendía suspender la realización de las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs), una serie de evaluaciones semestrales que determinan la permanencia y el ascenso de los profesores, hasta que se ratificara a un director general de forma definitiva.

Andrews, aseguro, explicó al director que por estatutos no podía tomar esa decisión de forma unilateral y que las sesiones se habían pactado desde hace meses. Según Andrews, Romero Tellaeche cedió en un principio, pero después optó por cancelar la reunión, ella insistió en que eso iba contra el reglamento y presidió la primera sesión de las CADIs. Él respondió con el despido por correo de la investigadora.

En su comunicado de este lunes, Romero Tellaeche ha explicado ampliamente las circunstancias jurídicas que deben acatarse al interior del CIDE para tomar la decisión que, deja claro, no ha sido de su total conocimiento y aprobación. “Agradezco de antemano su atención y quedo a disposición para cualquier comunicación que estimen pertinente por los cauces institucionales correspondientes”, concluye.

Tras la renuncia como director, en 2021, de Sergio López Aylión, el Ejecutivo nombró como director interino del CIDE a Romero Tellaeche, a quien se le encomendó el timón del nuevo rumbo que López Obrador quería dar al centro. Tras su remoción, hecha pública este lunes, la doctora Lucero Ibarra Rojas asume como interina hasta que tenga lugar su ratificación.

Ibarra Rojas es profesora e investigadora titular del CIDE. Las líneas de investigación sobre las que trabaja son: Sociología Jurídica, Propiedad Intelectual, Pueblos Indígenas, Género y Feminismos, Abogacía y Profesiones Jurídicas. Es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán. También es maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati, en España; y Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), instituciones en las que también ha trabajado como profesora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt. Fue integrante electa de la Junta de Gobierno y Secretaria General del Comité de Investigación en Sociología Jurídica (RCSL) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA).