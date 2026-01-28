De Zona Maco a Salón Acme: una guía para recorrer Art Week en Ciudad de México
Del 4 al 8 de febrero, ferias como Zona Maco, Material y Salón Acme contarán con una programación dedicada al arte contemporáneo mexicano e internacional
Ciudad de México será la sede de una nueva edición de la Semana del Arte del 4 al 8 de febrero. Durante estos días, ferias como Zona Maco, Material y Salón Acme contarán con una programación dedicada al arte contemporáneo mexicano e internacional, a la que se suma la agenda especial de galerías y otros espacios culturales de la capital. A continuación, un repaso de las principales ferias, exposiciones y proyectos que formarán parte de esta edición.
Zona Maco
Del 4 al 8 de febrero en el Centro Citibanamex
Fundada en 2002, Zona Maco se ha consolidado como la feria de mayor escala en América Latina. En su edición de este año participarán cerca de 200 galerías y expositores, entre propuestas emergentes y nombres consolidados del arte contemporáneo.
La feria se organiza en varias secciones —Arte Contemporáneo, Diseño, Salón del Anticuario y Foto—, que reúnen obras de distintas disciplinas. Entre las novedades destaca Zona Maco Forma, una iniciativa centrada en el cruce entre arte contemporáneo y diseño coleccionable. El precio de los boletos va de 475 pesos por entrada general a 1.600 pesos por un pase de cuatro días.
Feria Material
Del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios
La duodécima edición de Feria Material se realizará en Maravilla Studios, un recinto recientemente renovado ubicado en la colonia Atlampa. Este año, la feria reúne a 78 expositores provenientes de 21 países, en su mayoría de América Latina. En la feria se presenta obra contemporánea de artistas emergentes y consolidados, además de un programa público que incluye charlas, performances y proyectos especiales. El costo de la entrada general es de 320 pesos, mientras que el acceso completo tiene un precio de 750 pesos.
BADA
Del 5 al 8 de febrero en Jardines de Campo Marte
La particularidad de esta feria es que los artistas participan de manera directa en la venta de sus obras. En BADA, más de 200 creadores presentan su trabajo sin intermediarios, lo que permite a los visitantes conocerlos en primera persona y establecer un diálogo directo en torno a las piezas.
Con este formato, BADA busca acercar el arte a nuevos públicos y ampliar la noción de coleccionismo. Como parte de su propuesta, todos los artistas ofrecen al menos 10 obras en formato pequeño con un precio máximo de 2.500 pesos, independientemente del resto de su producción. El costo del boleto es de 400 pesos en taquilla y 350 pesos en línea, con oferta de dos por el precio de uno en compras en preventa.
Salón Acme
Del 5 al 8 de febrero en Proyectos Públicos
La feria está orientada a visibilizar el trabajo de artistas emergentes y se articula a partir de distintas secciones curatoriales. Convocatoria reúne obras seleccionadas mediante un concurso abierto; Estado presenta prácticas artísticas vinculadas a distintas regiones del país y, en esta edición, incluye el proyecto Puebla: Huellas, voces y otras pistas, una exposición que agrupa obras de artistas relacionados con el contexto poblano. A estas secciones se suman Patio, dedicada a instalaciones de gran formato; Bodega, con una muestra colectiva; Proyectos, que integra galerías mexicanas e internacionales, espacios independientes y programas de residencias; y Sala, un espacio enfocado en la apreciación de la palabra escrita.
El acceso tiene un costo de 450 pesos por día antes de las 16.00 horas y de 600 pesos a partir de esa hora, este último disponible únicamente en taquilla y sujeto a aforo.
Feria Territorio
Del 4 al 8 de febrero en Espacio CDMX
Tras su primera edición, que registró una asistencia de más de 5.000 personas en cinco días, Territorio regresa como una plataforma dedicada al diseño y al arte-objeto contemporáneo producido en México. A lo largo de cinco días, Espacio CDMX albergará a diseñadores, artistas, estudios, talleres y marcas, y funcionará como punto de encuentro para creadores, coleccionistas, curadores, medios especializados y público general. El acceso será gratuito, con registro previo a través del sitio oficial de la feria.
Otras exposiciones:
En el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno presenta Jardín inconcluso, una instalación nocturna de Rafael Lozano-Hemmer. Abierta del 11 de febrero al 25 de abril, la muestra reúne nueve instalaciones interactivas que se activan a partir de la presencia del público como la voz, el pulso, el calor corporal y el movimiento. El proyecto propone un recorrido peatonal nocturno de entre 60 y 90 minutos, tanto al aire libre como en las salas del museo.
Otra de las exposiciones programadas es la que prepara la Galería OMR dedicada a Leonora Carrington, que podrá visitarse del 3 de febrero al 11 de abril. Hasta el momento no se ha confirmado qué obras formarán parte de la muestra, aunque se prevé la exhibición de entre siete y 10 piezas de la artista surrealista.
