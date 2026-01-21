Sheinbaum revela que México entregó a los 37 presos a petición del Departamento de Justicia en una decisión soberana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido la decisión del Gabinete de Seguridad Nacional de enviar a Estados Unidos a 37 presos con cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas y personas. “Se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana”, ha insistido y ha descartado que la petición la haya hecho Donald Trump en la última llamada con la mandataria. Sheinbaum ha asegurado que fue el Departamento de Justicia estadounidense quien hizo la solicitud de cada caso y que su equipo valoró que el traslado era conveniente para la seguridad nacional de México.

La presidenta ha alejado las opiniones que señalan que el traslado, el tercero en el primer año del segundo mandato de Trump, sea para complacer las demandas de su vecino del norte en materia de seguridad. “Se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de la soberanía”, ha señalado Sheinbaum. El último traslado suma en total 92 presos de alto interés para Estados Unidos, pero también son perfiles de alto impacto para México. La lista de nombres incluyen a pesos pesados en las organizaciones criminales y también algunos nombres de colaboradores, sicarios u operadores las seis organizaciones en la mira del Departamento de Estado.

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, el 21 de enero. Isaac Esquivel (EFE)

Que los presos sigan su proceso judicial bajo el sistema y vigilancia de Estados Unidos es una decisión que beneficia a México, según ha explicado la mandataria. Algunos de los trasladados habían sido capturados hasta en tres ocasiones, como Armando Gómez Núñez, alias Delta 1. El colaborador de Juan Carlos Valencia González, alias el R3 —el hijastro el fundador y líder de cartel, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho—, fue recapturado nuevamente hace un mes. Sin embargo, había sido detenido años antes por los mismos cargos: dirigir una célula de sicarios dedicados a secuestrar, torturar y asesinar personas. Con todo, consiguió prisión domiciliaria y volvió a estar en el radar de las autoridades mexicanas.

Sheinbaum ha detallado que, una vez se recibió la petición del Departamento de Justicia, se analizó cada uno de los casos que incluía la petición dentro del Gabinete de Seguridad que dirige el secretario Omar García Harfuch. “¿Es importante para México o no? Ayuda a disminuir la violencia en México, ¿si o no? Y sobre esa decisión se tomó”, ha indicado la presidenta sobre el proceso de triaje de los elegidos para cruzar el Río Bravo en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas para que los reciba la justicia estadounidense. "Es parte de la cooperación que hay con Estados Unidos en materia de seguridad. No tiene implicaciones mayores", ha añadido.

En caso de que los detenidos obtengan un trato preferencial en Estados Unidos a cambio de dar información sobre las organizaciones a las que pertenecen, como ha ocurrido en el caso de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que cumplen condena en Chicago, Sheinbaum ha asegurado que México pedirá que se comparta esa información. También ha indicado que si se requisan propiedades de los detenidos, el Gobierno reclamará lo que le corresponda.