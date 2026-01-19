Josefina Rodríguez: “Solo México tiene este mosaico de colores, de sabores y de saberes”

La secretaria de Turismo detalla en una entrevista con EL PAÍS su apuesta en Fitur para catapultar la llegada de visitantes

Cuando un extranjero pisa por primera vez suelo mexicano, tiene un anhelo: probar los tacos, una de las joyas culinarias de la gastronomía mexicana. Josefina Rodríguez (36 años, Tlaxcala), titular de la Secretaría de Turismo de México, confía en el poder de la tortilla, el relleno y la salsa para seducir a nuevos visitantes y serán parte del gancho de la delegación mexicana en la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, el evento global más importante de la industria, donde México será el país invitado. La secretaria del Gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que llevarán a la capital española lo mejor de los 32 Estados mexicanos en un encuentro que reúne a más de 160 países y 10.000 empresas. Las ferias turísticas, indica Rodríguez, se han convertido en una de las apuestas para catapultar la llegada de visitantes de todo el mundo a tierras aztecas y convertirse en la quinta potencia turística.

La talavera, las mazorcas de maíz, el repujado, la cerámica y los distintos bordados de decenas de artesanías de todas las regiones de México adornan el despacho de la secretaria donde recibe a EL PAÍS. La funcionaria ha emprendido una gran campaña de difusión para que los ojos del mundo volteen a ver a México en la Fitur y vaticina un gran año para el turismo, apuntalado en parte por el Mundial de fútbol que tendrá partidos en tres ciudades del país.

Además, México ha puesto el foco en el mercado asiático, específicamente en China, al que que ve gran potencial. Junto a Fitur, la estrategia de promoción pasa por recorrer las 17 ferias del mundo que México tiene en la agenda para 2026.

Pregunta. ¿Cómo cerró el turismo en el país en 2025?

Respuesta. México vive un gran momento en turismo. De enero a noviembre, se alcanzó un 14% más de visitantes extranjeros, más de 88 millones llegaron al país. Más de 31.000 millones de pesos.

P. ¿Qué papel juega el turismo en la agenda nacional y cómo se alinea con la cultura y la economía?

R. La meta del Plan México de ser el quinto país más visitado conlleva el aumento de la derrama económica en 40%. México no sería potencia turística sin la cultura que tiene. Son 32 mundos diversos, un mosaico de colores llenos de gastronomía, artesanía, de recursos naturales. Eso enamora al visitante y quiere regresar.

P. ¿Cómo ayuda el turismo a la generación de empleos?

R. Es el sector más bonito y noble. Aporta al país el 8,7% [del Producto Interno Bruto]. Noviembre tuvo un récord histórico de turistas, más de ocho millones, un 15% más y la derrama económica arriba del 9%. Si se compara con años prepandemia, con 2019, es un 52% más. Representa cinco millones de empleos directos. Es el primer empleador de jóvenes, el segundo en contratar mujeres.

P. ¿A qué atribuye el incremento de turistas?

R. México tiene una mujer presidenta que es una embajadora turística. Se encarga de decir que el país está de moda. Somos un país hospitalario y esa es la llave. Somos los mejores anfitriones. Por su gente. Las artesanías de los Estado, son obras de arte. La cultura, las danzas, la cocina... Eso hace que México esté de moda. Solo este país tiene este mosaico de colores, de sabores y de saberes.

P. Algunos países han lanzado alertas a sus ciudadanos por la inseguridad en México, ¿cómo cambiar esta imagen y percepción?

R. Las ferias ayudan a que se conozca al verdadero México. Las alertas de viaje alertan más a los mexicanos que a los extranjeros. En Estados Unidos hemos tenido alerta en los 32 Estados siempre y sigue en aumento el turismo estadounidense. Me dediqué a hacer un protocolo preventivo y reactivo. Inició en Canadá. Cada mes entregamos informes. Les decimos que no es lo mismo Mazatlán que Culiacán. Mazatlán no tiene alerta. Hay una gran estrategia de seguridad de la presidenta. En mi trinchera está la percepción. ¿Cómo digo lo que está pasando en el exterior? Con números y cercanía con las embajadas.

Josefina Rodriguez Zamora en Ciudad de México, el 15 de enero. Vanessa Nieves Vazquez

P. ¿México es seguro para los turistas?

R. Claro, si no, no tuviéramos este incremento de turismo extranjero. No vendrían si no se sintieran cómodos.

P. México es el país invitado de la Fitur. ¿Qué hay preparado?

R. Van los 32 Estados. Esto ya es una oferta impresionante y cada uno lleva un segmento cultural dependiendo de su vocación. Llevamos patrimonios de la humanidad, turismo médico en la frontera, congresos, Grupo Mundo Maya. Por primera vez, Flixbus va a vender el Tren Maya. Esto va a incrementar el turismo extranjero.

P. ¿Qué está haciendo la Secretaría ante la poca afluencia del Tren Maya?

R. El gran reto es convertirlo en un producto turístico. Se recibió una obra impresionante y el reto es comercializarla. Por eso está en todas las ferias. Creamos experiencias que arropen al Tren Maya. Que los turistas bajen con una cocinera tradicional, con un artesano. El Tren Maya subió 163% más de pasajeros internacionales en 2025. No es suficiente, vamos por más.

P. ¿Qué implica ser el país invitado en la Fitur?

R. Significa llevar una promoción que tiene meses arriba para contarle al mundo sobre la riqueza cultural, histórica y turística del país. Es una gran oportunidad en un año histórico por el Mundial.

P. ¿En qué consiste el reto del taco que lleva a la Fitur?

R. Uno tipo MasterChef. Las cocineras tradicionales con chefs españoles fusionarán ingredientes mexicanos y españoles para elaborar un taco. El taco es una gran inspiración. Cuando un extranjero llega por primera vez a México, sueña con comerse un taco. Lo haremos divertido. El turismo es eso, una experiencia. Haré un taco tlaxcalteca- español con escamoles y chapulines.

P. ¿Y qué hay para los destinos más allá de los que se venden por sí solos?

R. Las ferias de promoción. Hoy 100 millones de mexicanos viajan alrededor de México, se necesitan más. Llenan los hoteles, los restaurantes... Las anclas turísticas son importantísimas; ahí llega el turismo extranjero, pero le estamos dando mucho enfoque al turismo comunitario. Que los mexicanos viajen y generen economía.

P. ¿Se está apoyando a los pueblos mágicos, castigados el sexenio pasado?

R. En este momento no hay apoyo de infraestructura, pero se generó una estrategia para el posicionamiento a través de los Pueblos Mágicos. Son 177. No hubo pueblos en 2025; analizamos si habrá en 2026. Está en etapa de digitalización, llevamos nueve digitalizados para que un prestador de servicios pueda cobrar con tarjeta de crédito y acceda a préstamos para inversiones turísticas.

P. La Fitur será el parteaguas de un año de ferias, ¿cuál es la apuesta de fondo?

R. El mercado chino, que crece de manera contundente. Nos interesa mucho porque gastan tres veces más que todos y necesitamos que suba el gasto en México. Viajan más de 100 millones de chinos alrededor del mundo; México sólo obtiene 200.000. No es nada. México regresa a Shanghai y a Beijing. No había estado en estas ferias para dar a conocer la oferta y que la incluyan en sus paquetes.

P. ¿Cuáles son las joyas de la corona?

R. El Caribe mexicano tiene el aeropuerto con mayor número de pasajeros internacionales; Los Cabos, una joya del Golfo de California; Ciudad de México lo tiene todo. Pero tenemos joyas muy importantes culturalmente. El tema cultural es una apuesta en el mundo y para eso se pinta solo México.

P. ¿Cuál es el mayor desafío y oportunidad en los próximos años?

R. Que México sea el quinto país más visitado del mundo; es el sexto. Está en el Plan México, es una meta de la presidenta y de Turismo. Otras metas son promocionar más, generar más infraestructura, que los Estados se sumen a la generación de experiencias. Se trabaja para que cada año haya mínimo tres millones más de visitantes para que pueda ser realidad.

P. ¿Y con miras al Mundial?

R. Diversificar al turista. Que esos 5,5 millones que planeamos que lleguen, conozcan más que las tres ciudades sede.