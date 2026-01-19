Claudia Sheinbaum insistirá en el perdón por las atrocidades de la Conquista

El gobierno de la cuarta transformación no quita el dedo del renglón, e insistirá en que España ofrezca disculpas a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas en la Conquista. Así lo ha advertido la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo, al encabezar un acto con las comunidades chichimeca y otomí en el estado de Guanajuato.

“Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón, y vamos a seguir insistiendo en ello”, ha dicho Sheinbaum luego de recordar cómo desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició una nueva etapa en la que el gobierno mexicano reconoció a los pueblos originarios y ofreció disculpas a nombre del Estado por la discriminación e injusticia de la que fueron objeto durante siglos, tanto en la Colonia como en el México independiente. “Así inició en su momento el presidente López Obrador. Inició con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Inició pidiendo perdón, no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios”.

La petición a España de una disculpa a los pueblos originarios fue una petición que hizo López Obrador al inicio de su gobierno, por medio de declaraciones y de una carta oficial dirigida al Rey de España, Felipe VI, en marzo de 2019. La petición causó agrios intercambios entre ambos gobiernos y un congelamiento de las relaciones diplomáticas. La petición fue retomada por la presidenta Sheinbaum desde octubre de 2025, en sus primeros días de gobierno, al asegurar que “todavía seguimos esperando”. Aunque no es un tema permanente en sus discursos ni una prioridad de su agenda, este domingo lo ha retomado.

Sheinbaum ha encabezado esta mañana un acto con pueblos originarios de Guanajuato y Querétaro, donde presentó un Plan de Justicia similar al que en su momento presentó López Obrador en territorio yaqui, en el norte del país. El plan de Sheinbaum para los pueblos chichimeca y otomí incluye la resolución de un conflicto agrario de más de 80 años, la creación del Ejido Nuevo Cruz el Palmar, la creación de un centro de partería que reconoce esta práctica ancestral de las comunidades, la construcción de vivienda y escuelas, el decreto y catálogo de lugares sagrados y trámites jurídicos para dar certeza a la tenencia de la tierra.

“Todos los mexicanos tenemos que reconocer la grandeza cultural de México”, dijo la presidenta y, antes de concluir el evento, sacó un ejemplar subrayado del libro “Grandeza” del expresidente López Obrador -una obra dedicada a narrar y exaltar la historia de las culturas prehispánicas, con un furioso alegato contra la Conquista-, y leyó unas estrofas a los asistentes.