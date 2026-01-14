El Papa muestra su “deseo e interés de estar pronto” en México para encomendarse a la Virgen de Guadalupe

El papa León XIV ha mostrado su “deseo e interés de estar pronto” en México “para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, según ha informado este miércoles la Arquidiócesis Primada mexicana en un comunicado en el que no ha concretado la fecha elegida por el Pontífice. Es la respuesta a la invitación expuesta por el cardenal Carlos Aguiar Retes, que le ha reiterado el ofrecimiento que las autoridades del Gobierno de Claudia Sheinbaum iniciaron desde la ceremonia del inicio del pontificado. La conversación con el Pontífice ocurre unos días antes del inicio de la peregrinación que la Arquidiócesis realizará este sábado rumbo a la Basílica de Guadalupe, un evento con el que se abre el tiempo de peregrinaciones del 2026 hacia el santuario capitalino.

La invitación de Aguiar llega apenas un mes después de que Sheinbaum invitara al Pontífice al país. La mandataria y el Papa conversaron el pasado 12 de octubre, el día en el que decenas de miles de peregrinos han marchado rumbo a la Basílica de Guadalupe desde diferentes zonas del país por el fervor por la Virgen de Guadalupe. “Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, expuso entonces en un breve escrito en redes. Era el gesto que recalcaba el interés del Gobierno por la llegada de León XIV a México. Durante la ceremonia del inicio del pontificado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, ya le había hecho llegar una carta firmada por la presidenta en la que externalizaba el mismo interés.

La presidenta mexicana aseguró hace unas semanas que el Pontífice había aceptado la convocatoria, sin concretar tampoco una fecha, pero no ha sido hasta este miércoles cuando León XIV ha confirmado el interés por visitar el país. Sheinbaum ya ha instruido que se hagan las gestiones políticas para que la visita ocurra pronto. Para la mandataria, la llegada de un Papa como el actual puede reforzar las políticas de pacificación contra la epidemia de violencia que permea al país. México es uno de los países con más católicos del mundo y también uno de los más perjudicados por la guerra de los carteles.

El Papa nacido en Estados Unidos –y nacionalizado peruano– reflexionó en su primera exhortación apostólica sobre cómo los débiles y marginados deben ser el centro de la misión de la Iglesia. Y ha llamado a los curas a dirigir su labor teniéndolos a ellos como prioridad. El sociólogo veracruzano Bernardo Barranco explicaba en entrevista con este diario que esa idea acerca al Pontífice a las tradiciones católicas más progresistas y supone un distanciamiento de las jerarquías eclesiásticas y las congregaciones que flirtean con los poderosos.

La llamada de Sheinbaum con el pontífice no era la primera que mantenía con un Papa. Sheinbaum se reunió con el papa Francisco (2013-2025) en el Vaticano a mediados de febrero del 2024, cuando todavía buscaba la candidatura de Morena para la presidencia. La reunión duró cerca de una hora en un despacho privado en Santa Marta. Tras la conversación, la aspirante presidencial exponía que tenía “una profunda admiración” por el “pensamiento humanista” de Francisco. Y lo describió como uno de los líderes y pensadores globales “más grandes de los últimos tiempos”.

Pese a la relativa discreción que el Pontífice ha mantenido desde su llegada al cargo, a comienzos de mayo del 2025, ha abrazado la capacidad del diálogo para afrontar los conflictos. El pasado lunes se reunió con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un contexto de fragilidad para la región americana, marcada por el ataque de Estados Unidos en Caracas a comienzos de año, que terminó con la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington. Machado declaró tras la reunión que pidió al Pontífice que intercediera “por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela”. El jueves, Machado se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump.