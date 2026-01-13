Mundo Runner: la estafa de carreras temáticas falsas en la mira de la Profeco

Una falsa competencia de atletismo con el tema de Star Wars ha destapado a una organizadora de carreras inexistentes. La Procuraduría Federal del Consumidor de México ha emitido una alerta por fraude

“Pues sí, me estafaron”. Así comienza el testimonio de una de las decenas de personas que se inscribieron en una supuesta carrera temática de Star Wars y terminaron siendo víctimas de un fraude en Ciudad de México. La ola de quejas ha llevado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a emitir una alerta.

La historia empezó a circular en redes sociales y en foros de atletismo, donde los corredores afectados comenzaron a relatar experiencias prácticamente idénticas. Los participantes habían pagado cuotas de inscripción de entre 400 y 700 pesos mexicanos. Sin embargo, al acudir al punto de encuentro para recoger los paquetes previos a la competencia —que incluían al menos una playera alusiva a la saga creada por George Lucas— se encontraron con un escenario desolador: nadie acudió a la cita y no existía rastro alguno de la organización del evento.

Información de una de las carreras de Guadalajara.

La entrega de paquetes para la carrera, que supuestamente se llevaría a cabo en la emblemática avenida Paseo de la Reforma el pasado 10 de enero, estaba programada en el estacionamiento del Auditorio Nacional. Allí, decenas de personas aguardaron sin recibir explicación alguna. Uno de los corredores defraudados grabó un video que más tarde se viralizó en TikTok. “Yo venía por mi paquete para la carrera de Star Wars y era fraude. Aquí toda la gente esperando. Qué gachos, vil fraude. Eventos Deportivos MR son los que nos bailaron, porque no hay nada, ni entrega de paquetes. Puro fraude. Qué lástima que se haga esto en México. Ya hasta nos estamos organizando para demandar a la empresa; yo ya hasta me había comprado mi disfraz”, relató.

A medida que se acumulaban las quejas, se hizo evidente el patrón de operación de Mundo Runner: los organizadores promocionan en redes sociales carreras con distintas y atractivas temáticas; la siguiente, supuestamente inspirada en la serie Merlina, de Netflix. Mediante imágenes de otros eventos y otras más presuntamente generadas con inteligencia artificial, piden pagos vía transferencias bancarias, tanto a nombre de particulares como de la razón social Eventos Deportivos MR S.A. de C.V. También presumía convocatorias en colaboración con Gobiernos locales. Además, en sus plataformas también difunde carreras organizadas por otras empresas consolidadas del sector, como As Deporte, lo que ha contribuido a generar confusión entre los consumidores.

Otra persona afectada compartió un testimonio en donde reconoció que percibió el proceso de inscripción “medio fraudulento”, pero al final transfirió el dinero a una cuenta de Banorte. Una corredora narró a EL PAÍS que pensaba inscribir a su padre, pero al ver que se requería transferir el pago a la cuenta de un particular desistió porque le pareció atípico.

Hasta la fecha de publicación de este texto, en el sitio web de Mundo Runner continúa anunciada una carrera de Star Wars en Guadalajara (17 de enero), otra de Merlina en la Ciudad de México (18 de enero) y una más de Star Wars en Puebla (31 de enero). En diciembre pasado, en Monterrey, el Parque Fundidora emitió un comunicado en el que advirtió sobre un presunto fraude y se deslindó de tres carreras que Mundo Runner aseguraba que se realizarían en ese recinto en distintas fechas: Ugly Sweater Run 2025, Star Wars Run 2026 y Merlina Run 2026. “Este organismo descentralizado no reconoce la organización de dichos eventos dentro del Parque Fundidora”, señaló la administración del parque.

Temáticas de las carreras de 'Mundo Runner'.

La ola de denuncias llegó a la Profeco, que emitió una alerta por presunto fraude. “Se han detectado cobros de inscripciones a carreras inexistentes. Recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia”, indicó la dependencia.

Otro de los aspectos sensibles del caso es el uso de marcas de alcance global como Star Wars o Merlina. La utilización de personajes, logotipos o denominaciones registradas sin la debida autorización no solo vulnera derechos de propiedad intelectual, sino que también puede derivar en serias responsabilidades civiles e incluso penales. Mientras las posibles consecuencias legales se acumulan, decenas de atletas siguen cargando con la frustración y la decepción de haber participado en carreras que, en los hechos, nunca existieron.