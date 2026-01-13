Detenido un alcalde de Oaxaca por homicidio

El arresto del edil de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez, se suma a al menos otros dos casos similares a lo largo de la República, uno de ellos en el mismo Estado

Los agentes de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron el lunes al alcalde del pequeño municipio Constancia del Rosario, Ignacio Martínez, imputado por un homicidio cometido en 2022 en la región de la Mixteca, de acuerdo a la información de la propia dependencia. El arresto es al menos el tercero que se realiza en las dos semanas que van de año contra mandatarios locales por el mismo delito. El Ministerio Público oaxaqueño ya ha iniciado las investigaciones “para evitar que las conductas delictivas queden impunes”.

El caso que rodea a Martínez ocurrió el 21 de mayo del 2022. Un hombre del que las autoridades solo han revelado sus iniciales –E. C. M.– viajaba en su vehículo sobre la carretera que une los municipios de Pinotepa con Putla (este último a tan solo 2 kilómetros de Constancia del Rosario). A la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, a unos 20 kilómetros de Putla, dos atacantes a bordo de una motocicleta dispararon contra él. La víctima murió en el momento. La Fiscalía estatal logró obtener las pruebas suficientes para incriminar al alcalde y lograr la orden de captura por parte de un juez.

El de Martínez es uno de los sonados arrestos a mandatarios locales de estas dos semanas de año. Las autoridades oaxaqueñas detuvieron la semana pasada al morenista David García, alcalde de Huautla de Jiménez, al norte de Oaxaca, por una tentativa de homicidio en mayo del 2024 en su municipio, cuando dos hombres fueron agredidos por un grupo de personas en las calles del municipio.

El pasado 1 de enero, la Fiscalía de Veracruz anunció la detención del también morenista Carlos Alberto Ventura, exalcalde del municipio de Atoyac, a unos 20 kilómetros al este de Córdoba, como posible responsable de un homicidio ocurrido el pasado mes de abril. Ventura fue arrestado en el momento en el que finalizaba su mandato (2022-2025), cuando perdió su fuero que lo protegía como funcionario del municipio.

El arresto de Martínez se produjo solo un día después de que el Ayuntamiento compartiera imágenes del alcalde en las que realizaba un recorrido “para atender demandas prioritarias”. “En el recorrido, resaltó el tema ambiental e infraestructura, para mejorar espacios educativos, así como visibilizar la importancia de cuidar espacios naturales con los que se cuentan”, expone el escrito, acompañado por imágenes en las que aparece el alcalde oaxaqueño junto a regidores y vecinos del centro del pequeño municipio rural.