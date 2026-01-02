Ir al contenido
Luces de Esperanza en imágenes, la iniciativa social que electrifica comunidades rurales con energía solar en México

De Nuevo León a Oaxaca, pasando por Puebla, Guanajuato y San Luís Potosí, este programa emblema de Iberdrola México ha beneficiado a más de 9.500 personas desde su nacimiento en 2019, permitiendo, con paneles solares, el acceso a la energía limpia y renovable a los habitantes de comunidades vulnerables

Ricardo Pineda
Ricardo Pineda
Es branded content analyst para El PAÍS México. Periodista, locutor y especialista en contenidos y estrategias digitales. Trabajó en Forbes México, El Financiero, Radio UNAM e Infosel Financiero. Ha colaborado también como columnista sobre temas culturales en diversos medios locales. Es egresado de la UNAM y actualmente vive en Ciudad de México.

