Luces de Esperanza en imágenes, la iniciativa social que electrifica comunidades rurales con energía solar en México
De Nuevo León a Oaxaca, pasando por Puebla, Guanajuato y San Luís Potosí, este programa emblema de Iberdrola México ha beneficiado a más de 9.500 personas desde su nacimiento en 2019, permitiendo, con paneles solares, el acceso a la energía limpia y renovable a los habitantes de comunidades vulnerables
