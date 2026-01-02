Luces de Esperanza en imágenes, la iniciativa social que electrifica comunidades rurales con energía solar en México

De Nuevo León a Oaxaca, pasando por Puebla, Guanajuato y San Luís Potosí, este programa emblema de Iberdrola México ha beneficiado a más de 9.500 personas desde su nacimiento en 2019, permitiendo, con paneles solares, el acceso a la energía limpia y renovable a los habitantes de comunidades vulnerables