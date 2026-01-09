Una pipa y una bodega para huachicol explotan en Guanajuato

La instalación en la colonia Satélite, en el municipio de Villagrán, había sido incautada hace un par de semanas por la Guardia Nacional. La magnitud del incendio obligó a las autoridades a evacuar a 300 personas

Un estruendo cimbró las casas aledañas y las llamas, de hasta 40 metros de altura, se podían divisar a varios kilómetros a la redonda. La explosión de una pipa, con una capacidad de 20.000 litros, y una bodega para huachicol encendieron las alertas la noche de este jueves en el municipio de Villagrán, en Guanajuato. De acuerdo con la versión de las autoridades, el siniestro se produjo debido al estallido de un vehículo de transporte del hidrocarburo ilegal que estaba conectado a una toma clandestina, ubicada como a 100 metros de distancia. El siniestro se produjo presuntamente cuando la extracción se salió de control.

La explosión se produjo alrededor de las 20.00 en la colonia Satélite de este municipio, que se encuentra a más de 40 kilómetros de la capital guanajuatense. La magnitud del incendio obligó a los elementos de seguridad que acudieron a la zona a evacuar alrededor de 300 personas que viven en las inmediaciones. De acuerdo con las autoridades locales, el siniestro no ha dejado muertos ni heridos.

En una transmisión en vivo, el senador por Morena, Emmanuel Reyes, informó que el predio donde ocurrió la explosión ya había sido asegurada hace un par de meses por la Guardia Nacional y que una carpeta de investigación continúa abierta por su vínculo con otras presuntas tomas clandestinas localizadas. Hasta el momento se desconoce la cantidad de hidrocarburo que estaba almacenado. En este municipio, de acuerdo con fuentes de seguridad, opera el Cartel Santa Rosa de Lima, cuya principal actividad criminal es el robo de hidrocarburos, aunque las autoridades todavía no han señalado a los culpables.

La alcaldesa de Villagrán, Cinthia Teniente, indicó en una transmisión en directo que se enteró de la explosión alrededor de las 20.15 por la alerta de su director de seguridad. Detalló que desde la carretera pudo observar destellos y un cielo iluminado de rojo por las llamas, por lo que solicitó apoyo inmediato a autoridades estatales y municipales. El fuego pudo ser controlado casi tres horas después de que se reportó el suceso.

Protección Civil de Villagrán conducirá este viernes una revisión en la zona para descartar riesgos y que las familias que fueron evacuadas y que pasaron la noche en el gimnasio municipal, puedan retornar a sus domicilios.