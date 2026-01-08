Nuevo registro de líneas telefónicas en México: cuándo inicia, cómo hacer el registro

A partir del 9 de enero de 2026 todos los números de telefonía móvil deberán estar vinculados a una persona física o moral

A partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica móvil en México deberá tener un nombre y un apellido —o una razón social— claramente asociados. El Gobierno ha presentado una nueva regulación como una pieza central en la lucha contra la extorsión y el fraude telefónico, delitos que durante años se han apoyado en la facilidad para activar números desechables. La nueva regulación, publicada a principios de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no es una idea completamente nueva: en los planes de pospago, donde los usuarios pagan una tarifa fija mensual por minutos y datos, la identificación del titular ya era una condición habitual. La diferencia ahora es que la regla se vuelve universal. Ya no importará si se trata de un plan mensual o de una recarga de saldo en una tienda de conveniencia. Cada número tendrá un titular identificado y validado, sin excepción.

La decisión no llega en el vacío. Ocurre en medio de la cruzada de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la extorsión, un delito que se ha vuelto cotidiano para miles de personas. Las cifras oficiales lo reflejan: entre julio y noviembre de este año, al menos 59.283 personas llamaron al 089 para denunciar intentos de extorsión telefónica. Otras 9.400 reportaron directamente los números desde los cuales se intentó cometer el delito. Detrás de esos registros hay llamadas insistentes, amenazas y una sensación de impunidad.

¿Cuándo inicia el registro?

La nueva norma entra el vigor a partir del 9 de enero de 2026. La compañía telefónica Telcel ha informado que el trámite de vinculación podrá realizarse a nivel nacional en modalidad presencial y remota (aunque de no lograrse en tres intentos, la persona deberá asistir al Centro de Atención a Clientes). La empresa también tendrá disponible para las personas usuarias un Portal de consulta para verificar si existe alguna línea telefónica vinculada a una CURP (personas físicas) o RFC (personas morales).

El límite para vincular la línea es hasta el 29 de junio de 2026, un día después todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas, ha detallado Telcel.

Requisitos

Según los lineamientos publicados por la CRT, el proceso de vinculación contempla la presentación de los siguientes documentos.

Para personas físicas:

Credencial para votar (INE);

Pasaporte;

CURP biométrica.

Para personas morales:

RFC

El Gobierno ha informado que serán las operadoras las responsables de almacenar la información de las personas, y quienes tendrán que garantizar la protección de datos personales.

¿Qué pasa si una línea no es registrada?

Los lineamientos facultan a los operadores móviles a suspender o bloquear las líneas que no queden debidamente vinculadas conforme a los plazos y mecanismos definidos.

La identificación obligatoria de las líneas móviles es una tendencia regional que en la última década ha ido ganando terreno en América Latina. Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú han implementado marcos regulatorios que exigen a los operadores verificar la identidad de los usuarios antes de activar una línea, en muchos casos mediante registros detallados que incluyen documentos oficiales, validaciones en tiempo real e incluso datos biométricos, como huellas dactilares o fotografías.