México
AGUARUTO, SINALOA

Asesinado a balazos el director de la policía de tránsito de Culiacán

Francisco Zazueta Lizárraga fue interceptado en su vehículo en Agurato por hombres armados y falleció en el hospital a causa de las heridas

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
México -
Francisco Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal de Culiacán, ha sido asesinado este lunes mientras conducía su vehículo por el pueblo de Aguaruto. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario, quien tenía 32 años en activo en la corporación, se dirigía a su trabajo cuando un grupo de hombres armados le disparó sobre la avenida Adolfo López Mateos. La acción provocó que Zazueta perdiera el control y se estrellara contra un poste de luz. A pesar de que fue trasladado a un hospital para su atención, el policía falleció minutos más tarde a causa de las lesiones del ataque.

Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán, lamentó la muerte de Zazueta e informó que las autoridades ya se encuentran desplegadas para encontrar a los responsables. “A partir del hecho, ya también fiscalías forman parte de los trabajos. La parte de investigación y de lo que se va encontrando y vaya resultando pues vamos a estar muy atentos, pero ya es un trabajo propio de una carpeta de investigación”, afirmó. El alcalde también resaltó que “todos los trabajos siempre representan un riesgo”, sobre todo el de los policías, aunque sostuvo que no “se tenía un registro” de alguna amenaza en contra de Zazueta.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal condenó el asesinato del director de Tránsito y aseguró que apoyará a su familia. Además, afirmó que se encuentra en coordinación con otras dependencias para esclarecer lo sucedido y localizar a los agresores de Zazueta. Hasta el momento no se han informado detenciones por la agresión.

El ataque a balazos del funcionario municipal tiene lugar cuando la violencia en el Estado de Sinaloa ha recrudecido por la guerra interna entre grupos del Cártel de Sinaloa. Apenas hace unos días, un exinspector de la Fiscalía y un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) murieron tras una balacera en la ciudad de Culiacán.

Sobre la firma

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
Es originaria de Querétaro. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho y maestra en Estudios Islámicos y de Medio Oriente. Actualmente es becaria del Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS en la edición de México.
