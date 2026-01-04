Las figuras que marcarán México en 2026
De la joven promesa del fútbol Gilberto Mora a la senadora Imelda Castro, la mujer que quiere sofocar la violencia en Sinaloa. EL PAÍS hace una selección de algunos de los nombres que marcarán el año en el territorio norteamericano
La influencer tamaulipeca Aleida Argueta ha comenzado a conquistar las redes con ironía y videoensayos para los curiosos de la literatura. La joven promesa chiapaneca Gilberto Mora se ha abierto espacio entre los grandes futbolistas que disputarán el Mundial de 2026. El cantante sonorense Carín León tiene una cita para convertirse en el primer mexicano en actuar en el Sphere, el gran escenario inmersivo de Las Vegas. La senadora morenista Imelda Castro busca gobernar el violento Estado de Sinaloa. Son solo algunos de los nombres seleccionados por EL PAÍS como figuras que podrán marcar este año, un listado compuesto por artistas, deportistas y figuras políticas cuyos currículums abren un horizonte relevante.
Las figuras de México para EL PAÍS
Aleida Argueta, una ‘intelectual’ que se burla de la alta cultura
Roberto Velasco, el alfil de Sheinbaum para lidiar con Estados Unidos
Carín León y su cita con la historia: “Queremos cambiar el juego”
Alessandra Rojo de la Vega: “El partido más grande de México no es Morena, son los 40 millones de abstencionistas”
Gilberto Mora, el adolescente con talento descomunal para el fútbol
Alfonso Martínez, el independiente que desafía la hegemonía de Morena en Michoacán
Imelda Castro, la mujer que quiere gobernar el infierno de Sinaloa
El silbato de Katia Itzel García la encamina hacia el Mundial 2026
