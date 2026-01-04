Ir al contenido
México
LAS FIGURAS DE MÉXICO 2026

Las figuras que marcarán México en 2026

De la joven promesa del fútbol Gilberto Mora a la senadora Imelda Castro, la mujer que quiere sofocar la violencia en Sinaloa. EL PAÍS hace una selección de algunos de los nombres que marcarán el año en el territorio norteamericano

El País
El País
México -
Ir a los comentarios

La influencer tamaulipeca Aleida Argueta ha comenzado a conquistar las redes con ironía y videoensayos para los curiosos de la literatura. La joven promesa chiapaneca Gilberto Mora se ha abierto espacio entre los grandes futbolistas que disputarán el Mundial de 2026. El cantante sonorense Carín León tiene una cita para convertirse en el primer mexicano en actuar en el Sphere, el gran escenario inmersivo de Las Vegas. La senadora morenista Imelda Castro busca gobernar el violento Estado de Sinaloa. Son solo algunos de los nombres seleccionados por EL PAÍS como figuras que podrán marcar este año, un listado compuesto por artistas, deportistas y figuras políticas cuyos currículums abren un horizonte relevante.

Las figuras de México para EL PAÍS

Aleida Argueta, una ‘intelectual’ que se burla de la alta cultura

La influencer mexicana conquista las redes con ironía y una propuesta de videoensayos para los curiosos de la literatura

Roberto Velasco, el alfil de Sheinbaum para lidiar con Estados Unidos

El actual encargado de la Secretaría de Exteriores ha ido escalando posiciones dentro del Gobierno y cuenta ahora con la confianza plena de la presidenta mexicana

Carín León y su cita con la historia: “Queremos cambiar el juego”

El cantante sonorense, punta de lanza del nuevo sonido norteño, charla sobre su carrera y sus expectativas como primer latino en actuar en la Sphere de Las Vegas

Alessandra Rojo de la Vega: “El partido más grande de México no es Morena, son los 40 millones de abstencionistas”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, figura en ascenso de la oposición y una de las adversarias preferidas del oficialismo, marca la ruta de su futuro político con las elecciones intermedias en la puerta

Gilberto Mora, el adolescente con talento descomunal para el fútbol

México hablará del juvenil de 17 años durante 2026 porque tiene en sus pies la oportunidad de deslumbrar en el Mundial
Alfonso Martínez Alcázar en la librería Un lugar de la mancha, en Ciudad de México, el 18 de diciembre del 2025.

Alfonso Martínez, el independiente que desafía la hegemonía de Morena en Michoacán

El alcalde de Morelia tiene una fórmula para gobernar y ganar elecciones: poner a los ciudadanos encima de los partidos

Imelda Castro, la mujer que quiere gobernar el infierno de Sinaloa

Es tiempo de mujeres; la frase emblemática que Sheinbaum se alista para replicarse en al menos 10 de los 17 Estados que renovarán Gobierno en 2027, incluida la entidad norteña

El silbato de Katia Itzel García la encamina hacia el Mundial 2026

La árbitra mexicana es una fuerte candidata para representar a México en la próxima Copa del Mundo

