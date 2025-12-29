2025: El peor año de Morena

Una serie bien identificable de errores marcaron el mayor distanciamiento del partido de Gobierno con el electorado mexicano desde 2018

Morena fue, durante muchos años, un partido de crecimiento exponencial. Entre 2018 y 2024, la proporción de mexicanos que se identificaba con él casi se duplicó: pasó de 28% a ser la mitad de la población.

En ese proceso, Morena no solo creció, sino que arrasó con una de las constantes identitarias más conocida de los mexicanos: su apartidismo. Durante décadas, la identidad dominante de los mexicanos había sido ser apartidista. Para 2024, solo el 13% lo era.

Ese crecimiento avasallador de Morena —que en algún momento pareció imparable— se detuvo abruptamente en el último año. El 2025 fue el peor año de Morena. El primer año en el que la identificación ciudadana con el partido cayó de manera abrupta del 50 al 42 por ciento.

Lo interesante es que no se trató de un desgaste gradual, que sucediera a lo largo del año, sino de una ruptura concentrada agudamente en el tiempo. De acuerdo con datos de la encuestadora Enkoll, el quiebre comenzó en julio de 2025. Es decir, durante lo que ya puede describirse como el verano negro de Morena.

El verano negro

La erosión de afinidad con Morena comenzó cuando se reveló que quien había sido secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López durante su gubernatura en Tabasco habría encabezado un grupo criminal conocido como La Barredora.

La noticia coincidió con una sucesión de escándalos que, aunque distintos entre sí, compartían un mismo hilo narrativo: el distanciamiento entre la élite morenista y vida austera que López Obrador, líder indiscutible del partido, proclamó como principio fundacional.

Las vacaciones de lujo de Ricardo Monreal en España, los viajes de Andy López Beltrán a Tokio, los fastuosos cumpleaños de Pedro Haces Jr. y los abusos del Tribunal Electoral –que llegó a condenar a una ciudadana a disculparse durante treinta días por criticar a una diputada de la coalición morenista– alimentaron la percepción de exceso, impunidad y desconexión.

A ello se sumó un cambio más profundo en la percepción ciudadana sobre responsabilidades políticas. Tras la elección judicial y con una oposición debilitada hasta la irrelevancia, Morena dejó de ser visto como una fuerza insurgente y comenzó a ser identificado como el principal responsable de las deudas sociales del país.

En julio, en diversas ciudades, jóvenes tomaron las calles para protestar contra la gentrificación y exigir una política de vivienda más ambiciosa. Por primera vez, la mayoría de las demandas ciudadanas no se dirigieron al pasado, sino al presente.

Quizá igual de relevante, aunque menos visible en la conversación mediática, fue el deterioro de las expectativas económicas por parte del ciudadano promedio. Superada la elección judicial y tras meses de incertidumbre derivados de la política arancelaria de Donald Trump, el verano trajo consigo una corrección en el ánimo colectivo. Según datos de El Financiero, el porcentaje de mexicanos que consideraba que la economía iba mal o muy mal pasó de 25 a 31 por ciento en pocos meses, el primero de varios incrementos consecutivos. Hoy, esa cifra alcanza 41 por ciento.

La caída de Morena se prolongó hasta septiembre, impulsada por la persistencia de los escándalos. Uno de los protagonistas más visibles fue Gerardo Fernández Noroña, acusado de llevar un estilo de vida propio de la élite económica: viajes en primera clase, automóviles de lujo y propiedades de alto valor.

Si bien tales bienes podían ser explicados por sus ingresos como creador de contenido y no constituían, en sí mismos, prueba de corrupción, sí resultaron profundamente disonantes con la imagen de cercanía al pueblo y de justa medianía que Morena ha buscado encarnar.

Violencia y grupos de interés

Concluido el verano negro, la situación pareció estabilizarse. Sin embargo, en noviembre y diciembre la identificación con el partido volvió a caer de manera notable. La agenda pública se concentró entonces en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En una marcha presentada como iniciativa de jóvenes de la Generación Z, pero en realidad organizada por colectivos ya conocidos por su oposición a Morena. Y en el crecimiento del llamado Movimiento del Sombrero, la primera fuerza con capacidad real para disputar a Morena la gubernatura de Michoacán.

A este clima se añadieron protestas masivas de grupos de interés disgustados por la implementación de cambios necesarios. Los agricultores protestaron contra la ley de aguas, motivados por su deseo de preservar la concentración, herencia y compraventa de concesiones. Además, el magisterio mostró un descontento cada vez más intenso por su sistema de pensiones, realizando una serie de bloqueos con peticiones que son insostenibles sin una reforma fiscal de fondo.

En el plano electoral, 2025 tampoco ofreció alivio. Morena perdió municipios clave en Veracruz y no logró avances significativos en Durango.

Por su parte, la elección judicial estuvo lejos de ser un éxito. Las boletas resultaron confusas, la participación fue baja y, quizá lo más revelador, el resultado no produjo un poder judicial progresista, sino una mezcla heterogénea de perfiles que llegaron al cargo por cercanía con gobernadores, con distintos grupos internos del morenismo o, en no pocos casos, simplemente por azar.

Tensión al interior

A lo anterior se sumó una relación cada vez más tensa entre Morena y sus partidos aliados. La primera fricción de alto calado ocurrió a inicios del año, en marzo, cuando Morena impulsó una reforma para prohibir el nepotismo en cargos de elección popular. Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo (PT) se opusieron. No fue un desacuerdo menor: fue la primera señal clara de que los incentivos de la coalición comenzaban a divergir.

A partir de ahí, las tensiones se acumularon. Un grupo de mujeres del PT se negó a respaldar la protección política de Cuauhtémoc Blanco frente a un proceso de desafuero por tratarse de un exgobernador acusado de violencia sexual. Más recientemente el PT se abstuvo de acompañar la reforma de aranceles impulsada por Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, declaraciones públicas apuntan a que, en la contienda por San Luis Potosí, el Partido Verde optará por competir en solitario para mantener como candidata a la esposa del gobernador en funciones.

Así, entre los excesos de algunos de sus cuadros, los escándalos acumulados, las tensiones internas de su coalición y la incapacidad para revertir la crisis de inseguridad, el partido en el poder cerró el peor año de su historia.

Morena entre dos fuegos

La pregunta es si esta caída continuará en 2026. La respuesta depende de una disyuntiva estructural: Morena es incapaz de resolver todos sus problemas al mismo tiempo. Cualquier intento por construir una política más virtuosa –combatir el nepotismo, imponer límites, elevar estándares– choca con sus alianzas y atenta contra su unidad interna. Cualquier intento por no hacer nada, por el contrario, choca con su electorado apartidista, que se siente crecientemente decepcionado de una coalición que prometía ser distinta.

Morena está atrapado entre dos fuegos. Pero no puede evitar elegir. Si opta por preservar la unidad a costa de la virtud, seguirá perdiendo credibilidad. Si elige la virtud, perderá aliados, pero podría recuperar legitimidad. Solo la segunda ruta es compatible con seguir ganando elecciones en el mediano plazo.