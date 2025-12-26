Se eleva a 10 el número de fallecidos al volcar un autobús en Veracruz

Un accidente de un autobús de pasajeros al este de México ha ensombrecido los festejos de Navidad de un puñado de familias. Al menos 10 muertos y 32 lesionados, entre adultos mayores y menores de edad, ha dejado el suceso al volcar el vehículo en una cañada de la localidad de Zontecomatlán, Veracruz, la noche de este miércoles. Autoridades del Ayuntamiento han actualizado la cifra de víctimas fatales que ha aumentado a nueve adultos y un menor de edad.

El Grupo Estrella Blanca, la empresa responsable del medio de transporte, ha detallado que el “incidente” ha ocurrido en una de sus unidades de conexión del trayecto que va de Ciudad de México a Chicontepec, un poblado ubicado en la Huasteca veracruzana. La unidad salió de la capital mexicana, pero se accidentó momentos antes de llegar a destino, en la comunidad Rancho Nuevo, ubicada en los límites con Hidalgo. El autobús perdió el control y se precipitó por una cañada, han informado medios locales.

Lista de lesionados tras la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, el 25 de diciembre de 2025. Ayuntamiento de Zontecomatlán

De acuerdo con el comunicado emitido por la corporación, los cuerpos de emergencia y de rescate accionaron los protocolos y se trasladaron a la zona para brindar atención inmediata. En paralelo, la compañía de transporte, dijo, coordinó las labores de apoyo para atender a los pasajeros afectados y ofreció su colaboración a las autoridades locales. “Nuestra prioridad en todo momento es la seguridad, el bienestar y la atención oportuna de nuestros pasajeros. Por ello, se mantienen activados los protocolos de atención, reforzando la presencia de equipos de auxilio y recursos necesarios para garantizar una respuesta adecuada ante la situación”, se lee en la ficha informativa.

Las autoridades del Ayuntamiento de Zontecomatlán han publicado en sus cuentas en redes oficiales la lista con los nombres de los 32 heridos que han sido trasladados a diferentes hospitales de Veracruz e Hidalgo. También han indicado que se encuentran trabajando en coordinación con los gobiernos de los dos Estados y con apoyo de pobladores voluntarios para trasladar a los heridos a los centros de salud. “Informamos al público en general la procedencia y la ubicación de las personas heridas y trasladadas a los diferentes hospitales de la región y que, por indicaciones de la gobernadora Rocío Nahle, se les dé la mejor y más pronta atención”, se lee en la publicación. Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para conocer las causas del incidente y continúan con la confirmación de los nombres de los 10 fallecidos.