México
AÑO NUEVO

“La fiesta electrónica más grande del mundo”: horario y artistas invitados para los festejos de fin de año en Ciudad de México

La celebración se llevará a cabo en Paseo de la Reforma y tocan MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, Kavinsky, Mariana Bo, 3BALLMTY (Tribal Monterrey), VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth

Julieta Sanguino
Julieta Sanguino
México -
Ir a los comentarios

La música electrónica abrirá la pista de baile de Ciudad de México para celebrar el año viejo y recibir a 2026. El miércoles 31 de diciembre, desde las 18.00 hasta las 2.00 del nuevo año, ocho DJs nacionales e internacionales serán los encargados de cerrar 2025 con “la fiesta electrónica más grande del mundo”, nombre del evento del Gobierno de Ciudad de México. La celebración se llevará a cabo en Paseo de la Reforma y tocan MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, Kavinsky, Mariana Bo, 3BALLMTY (Tribal Monterrey), VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth. El evento es gratuito y busca promover “la apropiación del espacio público como lugar de encuentro para las artes, y la celebración colectiva como forma de construir comunidad”, menciona el comunicado de la Secretaría de Cultura capitalina.

El festejo de 2024 logró convocar a más de 200.000 personas. La fiesta de música disco y high energy a cargo de Polymarchs demostró que los capitalinos querían cerrar las calles, escuchar música sonidera y bailar hasta la llegada de 2025, como si estuvieran en una fiesta al aire libre. “El año pasado hicimos este primer experimento de fiesta, más que concierto, con Polymarchs que fue todo un éxito. Quedamos un poquito apretaditos con un solo tramo de Reforma porque se puso buenísima, la gente no se iba y estaba baile y baile”, recordó Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México en entrevista con Radio Fórmula. Este año intentarán repetirlo; y a la espera de tanta gente, pondrán escenarios intermedios con bailarines profesionales. “Yo les digo que si tienen menos de 40, le caigan desde las 18.00, vayan a bailar, luego se salen a cenar, a tomar algo, y regresan. Entréguense al baile, entréguense a la pachanga”, zanjó Mor.

Dónde

El escenario principal estará en el Ángel de la Independencia, por lo que los asistentes podrán reunirse hacia la glorieta del Ahuehuete o la glorieta de la Diana Cazadora, según prefieran.

Horario

El evento comienza a las 18.00 del 31 de diciembre y las bocinas se apagan a las 2.00 del 1 de enero.

Quiénes son los invitados

  • El dúo MGMT es uno de los referentes de la electrónica independiente más famosos. Con más de 20 años en la industria, Andrew VanWyngarden y Benjamin Goldwasser buscan hacerse un espacio en el pop psicodélico y la electrónica de manera irreverente
  • Vincent Belorgey, mejor conocido como Kavinsky, es un músico, DJ, productor y actor francés con un estilo synthwave que se inspira de las bandas sonoras de películas ochenteras y videojuegos
  • ARCA es el nombre de Alejandra Ghersi, una productora venezolana que ha trabajado con FKA Twigs, Lady Gaga, Kanye West o Björk. La también cantante realiza música experimental y performances que la han catalogado como “DJ surrealista con estructuras de música dance
  • Mariana Bo representa a Sinaloa como una DJ que supo cruzar horizontes de la música electrónica para combinar lo clásico con el techno para crear nuevos sonidos que la han llevado a festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival o el EDC
  • Los veteranos 3BALLMTY vienen a hacer bailar a los asistentes con una mezcla de música electrónica con cumbia o regional mexicano. Han ganado un Billboard y un Grammy Latino
  • VEL combina percusiones, fuerza y su herencia marroquí para crear un techno femenino que se ha convertido en un referente en la escena francesa.
  • Ramiro Puente es una leyenda en la música electrónica nacional. En 2003, el mexicano también tocó en el corazón de la capital como parte del Love Parade (festival de techno gratuito que comenzó en Berlín en 1989). El lleno, en esa ocasión en el Zócalo de Ciudad de México, fue masivo
  • La líder de la banda Savages, Jehnny Beth, crea una electrónica más oscura con un ritmo post-punk e industrial. Beth es cantante, actriz y artista visual. Tiene un disco en solitario, ha creado bandas sonoras para el cine y en esta faceta como DJ aún resuena su ritmo inconfundible

Julieta Sanguino
Julieta Sanguino
Es la encargada del desarrollo de audiencias en América y periodista de EL PAÍS América. Antes trabajó en la editorial Condé Nast para publicaciones como Vogue, GQ, Architectural Digest y Glamour, y fue editora en jefe en Cultura Colectiva. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México.
_

