“La fiesta electrónica más grande del mundo”: horario y artistas invitados para los festejos de fin de año en Ciudad de México

La música electrónica abrirá la pista de baile de Ciudad de México para celebrar el año viejo y recibir a 2026. El miércoles 31 de diciembre, desde las 18.00 hasta las 2.00 del nuevo año, ocho DJs nacionales e internacionales serán los encargados de cerrar 2025 con “la fiesta electrónica más grande del mundo”, nombre del evento del Gobierno de Ciudad de México. La celebración se llevará a cabo en Paseo de la Reforma y tocan MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, Kavinsky, Mariana Bo, 3BALLMTY (Tribal Monterrey), VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth. El evento es gratuito y busca promover “la apropiación del espacio público como lugar de encuentro para las artes, y la celebración colectiva como forma de construir comunidad”, menciona el comunicado de la Secretaría de Cultura capitalina.

El festejo de 2024 logró convocar a más de 200.000 personas. La fiesta de música disco y high energy a cargo de Polymarchs demostró que los capitalinos querían cerrar las calles, escuchar música sonidera y bailar hasta la llegada de 2025, como si estuvieran en una fiesta al aire libre. “El año pasado hicimos este primer experimento de fiesta, más que concierto, con Polymarchs que fue todo un éxito. Quedamos un poquito apretaditos con un solo tramo de Reforma porque se puso buenísima, la gente no se iba y estaba baile y baile”, recordó Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México en entrevista con Radio Fórmula. Este año intentarán repetirlo; y a la espera de tanta gente, pondrán escenarios intermedios con bailarines profesionales. “Yo les digo que si tienen menos de 40, le caigan desde las 18.00, vayan a bailar, luego se salen a cenar, a tomar algo, y regresan. Entréguense al baile, entréguense a la pachanga”, zanjó Mor.

Dónde

El escenario principal estará en el Ángel de la Independencia, por lo que los asistentes podrán reunirse hacia la glorieta del Ahuehuete o la glorieta de la Diana Cazadora, según prefieran.

Horario

El evento comienza a las 18.00 del 31 de diciembre y las bocinas se apagan a las 2.00 del 1 de enero.

Quiénes son los invitados