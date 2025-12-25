Sheinbaum, en un mensaje de Navidad: “Que esta Nochebuena nos abrace como nación, y el amor por nuestra tierra nos dé mucha fuerza”

La presidenta apela a la solidaridad entre los mexicanos y a la unidad nacional, y lanza un reconocimiento a quienes no pueden estar con sus familias, desde los migrantes a los trabajadores esenciales

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la solidaridad entre los mexicanos y ha apelado a la unidad nacional, en su mensaje con motivo de la Navidad. A través de un video, grabado al interior de Palacio Nacional, y acompañada de su esposo, el economista José María Tarriba, Sheinbaum ha destacado lo mismo la fraternidad que caracteriza a las familias mexicanas que la grandeza de las culturas ancestrales. “Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza, que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre; nuestra grandeza cultural nos alimenta”, ha resaltado la presidenta. “Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor por nuestro querido México”, ha agregado.

En un mensaje breve, Sheinbaum ha hecho referencias al “amor y fraternidad que compartimos como mexicanos”, y también a la identidad nacional y a la defensa de la patria, en un momento delicado de las relaciones bilaterales con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con sus constantes amenazas a la soberanía de México y otros países de la región, con el pretexto del combate a los carteles. “Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos, que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma. Gracias también a todos los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar”, ha señalado.

La mandataria ha dedicado unas palabras también a las personas que no pueden estar con sus familias en esta fecha, desde los migrantes mexicanos hasta los trabajadores involucrados en labores del orden público o de rescate. Algunos Estados son un permanente foco rojo en materia de seguridad, caso de Sinaloa, donde este día ha habido nuevos enfrentamientos en la guerra sin tregua de Los Chapitos y La Mayiza. “Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo, y en quienes hoy extrañan a alguien”, ha compartido. “También en nuestros paisanos, nuestras Fuerzas Armadas, los policías, trabajadores de la salud, bomberos, trabajadores del transporte y muchos otros. En México sabemos acompañarnos aun en la distancia”, ha señalado.

En días pasados, Sheinbaum informó de que tomaría unos días de vacaciones en el puerto de Acapulco, un anuncio que parecería superficial, pero que tiene un fuerte contenido político. Más allá del hecho de que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no solía tomar vacaciones, destaca la elección de Sheinbaum de su destino de descanso. Acapulco, que en el siglo pasado fue una joya turística internacional, lleva años atrapado por la violencia de los carteles. A esas penurias se sumó el azote del huracán Otis en 2023, y del huracán John apenas un año después.

Algunos analistas han valorado el viaje presidencial a Acapulco como un buen esfuerzo para reflotar el mancillado puerto. Hace unos días, Sheinbaum presentó los avances del plan gubernamental de recuperación de Acapulco, justo a punto de que comenzara la temporada vacacional. La economía de los acapulqueños depende casi enteramente del turismo, que ha ido en declive al paso de los años y decayó estrepitosamente tras los huracanes.

En estas fechas, el expresidente López Obrador solía tomar uno o dos días de descanso, y se retiraba a su rancho de Palenque, Chiapas, donde ahora vive de manera permanente. El exmandatario evitaba llamarles vacaciones, anclado en la creencia de que el trabajo de la transformación ―uno de los leitmotivs de su partido, Morena― no permitía descansar. De lunes a viernes despachaba en Palacio Nacional y los fines de semana salía de la capital a giras en los Estados, donde inauguraba obras, pero, sobre todo, sostenía mítines de cuño político, como parte de su apuesta por la permanente movilización popular.

Sheinbaum, heredera del movimiento que encabezó López Obrador, ha seguido la línea del arduo trabajo —el oficial y el político— de lunes a domingo. Su primer año como presidenta ha estado lejos de ser tranquilo. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha representado una constante presión sobre México, del amago de los aranceles a los reclamos por un viejo tratado sobre agua, pasando por la amenaza de vulnerar la soberanía nacional con el pretexto de combatir a los carteles de la droga.

A las presiones externas hay que sumar los retos internos, con la seguridad y la migración, a los que se ha abocado el Gobierno federal. Polémicas de todos los tipos se han sucedido como las estaciones. El hallazgo del macabro rancho Izaguirre, usado como campo de adiestramiento y asesinatos por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la inédita extradición de poderosos capos a Estados Unidos; el destape de una enorme red en la Marina de tráfico de huachicol; el desbordamiento de un río en Veracruz que dejó decenas de personas muertas y desaparecidas; el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, que provocó indignación colectiva; las protestas y bloqueos de agricultores y transportistas a nivel nacional reclamando seguridad en las carreteras y mejores precios para sus productos...

México cierra un 2025 convulso y entra en un año en el que ser una de las sedes mundialistas representa un reto gigantesco. Ya asoman las primeras polémicas por las leoninas ventajas fiscales que el Gobierno mexicano concedió a la FIFA y a otras empresas patrocinadoras, sin contar con los inaccesibles precios de los boletos para los partidos. En 2026 también arrancan los preparativos para las elecciones intermedias del sexenio, donde se eligen diputados federales, jueces, y varios gobernadores y congresos locales. Todo apunta a que también se celebrará la revocatoria de mandato de Sheinbaum. Eso, más los acontecimientos que se añadan.