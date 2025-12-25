Helena Monzón, tras el fallo contra Javier López Zavala por el feminicidio de su hermana: “Merece la pena denunciar, pero requiere de mucha paciencia”

Un tribunal de Puebla ha puesto el punto y final a una odisea para la familia de Cecila Monzón. El juez ha declarado culpable al expolítico del PRI Javier López Zavala por el feminicidio en 2022 de la abogada y activista por la justicia, madre de su hijo y expareja. La sentencia pone fin a una etapa, a una lucha en los tribunales desgastante que se ha alargado por tres años, drenando emocionalmente a Helena Monzón, hermana de la víctima y el rostro de la defensa por el caso. “Merece la pena denunciar, pero requiere de mucha paciencia y hay que rodearse de abogados y colectivos para presión a las fiscalías“, ha asegurado Monzón a las pocas horas de conocerse el fallo. ”A pesar de todas las dificultades y obstáculos, esto ha sido una prueba de cuánta fe podemos tener en la justicia", ha añadido, asegurando que está satisfecha con el resultado que supone una reconciliación de su familia con el sistema.

Zavala está a la espera todavía de conocer cuántos años pasará en prisión por ordenar a dos sicarios que abrieran fuego desde una motocicleta contra Monzón mientras ella iba a bordo de su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula, en el área metropolitana de Puebla. La mujer, una abogada con mucha actividad en redes sociales, había denunciado al político —y también su expareja— por abandono de menor e impago de la pensión alimenticia del hijo de 4 años que tenían en común. “Este señor, a pesar de que fue secretario de Gobernación, diputado federal, diputado local y que tiene muchos negocios, puso sus bienes a nombre de sus papás y de una pareja alterna con la que tiene tres hijas”, dijo en un video para denunciar que estaba escondiendo sus bienes antes de ser asesinada.

Fueron esas denuncias, esos precedentes registrados ante las autoridades, los que ayudaron a que este martes, más de tres años después, su caso haya recibido justicia. Zavala, así como su sobrino Jair ‘N’, y Silvestre ‘N’, los autores materiales, han sido declarados culpables de feminicidio. “Solo haciendo lo que hizo pudo encontrar la paz y la justicia. Si no hubiera existido ese precedente, no habría condena”, asegura Monzón. En mayo pasado, un Tribunal del Estado de Puebla condenó a Zavala por violencia familiar en agravio. “Mi hermana, que había hecho denuncias, no consiguió ver justicia para su caso en vida. Incluso en el penúltimo día de su vida antes de ser asesinada fue a la fiscalía para darle seguimiento a su carpeta”, relata Helena. La resolución del juez fue una victoria que significó recorrer la mitad del camino en la búsqueda de justicia para la abogada.

La otra mitad, la sentencia por el feminicidio, llegó después de una larga lucha en la que la familia ha tenido que sufrir la constante revictimización del sistema. La estrategia de la defensa de Zavala ha sido apostar al desgaste, posponiendo audiencias con cambios de abogados, amparos, rechazo a juicios orales y otras peticiones para dilatar lo máximo posible el proceso y agotar económicamente y mentalmente a la familia Monzón. “Javier López creó una narrativa inconexa, llegó a un punto de acoso con mi familia, un ataque a la profesionalidad de nuestros abogados. Esa es la forma con la que la gente opera, una forma de revictimización, y lo enfrentan muchas personas en este país”, denuncia Monzón en llamada telefónica con EL PAÍS. “Si puedes permitírtelo, tienes que ir con tus abogados y presentar tú misma la denuncia y no esperar a que la fiscalía haga algo por ti”, es el consejo que les da a las víctimas que se encuentren en una situación similar, ya que el sistema judicial de México está colapsado. La resolución del caso de su hermana es una chispa de esperanza en un país donde el 95% de las carpetas judiciales se quedan sin resolución y en la más absoluta impunidad.

La familia de Monzón, que por las persecuciones y amenazas que sufrieron en Puebla tuvieron que exiliarse en España, aseguran que este es el fin de una etapa, pero que todavía no pueden dar por cerrado este capítulo. “Todavía falta conocer las penas”, asegura Helena Monzón, quien ha luchado desde la muerte de su hermana para que los asesinos enfrentan al menos 60 años entre rejas. También está pendiente de resolverse la patria potestad del hijo de Cecilia, que sigue perteneciéndole al padre, aunque la familia de su madre tenga la custodia. “Ahora tenemos una declaración de culpabilidad firme y las leyes de España nos permiten cambiarle el apellido”, indica Helena Monzón, tía del menor.

Helena Monzón, con sus padres Juan Andrés Monzón y Cecilia Pérez, en Barcelona, en septiembre de 2022 Almudena Barragán Gaspar

Una vez se decida la pena de la sentencia, que llegará el 31 de diciembre, la familia de Cecilia Monzón podrá cerrar el año “con broche de oro” y retornar a sus vidas. “Volveré a mi vida de ser abogada laboralista. Quiero mantenerme en contacto con las colectivas que tanto han hecho, dar apoyo cuando sea necesario y oportuno y ver la Ley Monzón hecha una realidad en todo el país”, relata Helena sobre el proyecto legislativo en honor a su hermana. La propuesta propone modificar los códigos Penal y Civil para suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. Con todo lo que ha vivido estos años, Monzón sigue creyendo que denunciar es el primer paso para obtener justicia y alienta a las mujeres a que lo hagan. “El miedo es razonable, pero ese es el riesgo de la escalada de la violencia, que no para hasta que se corta”, asegura.