Sin rastro de la “embajada amiga” destinada para Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero ha cumplido veinte días fuera de la Fiscalía General de la República (FGR). Su polémica salida ha sido enmarcada por la promesa de una embajada en “un país amigo”, que hasta el momento no se ha concretado. Con todo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha insistido más de una vez en que se deben esperar los tiempos diplomáticos para hacer el anuncio. “Estamos esperando el beneplácito para poder informar qué país”, ha dicho junto con un adelanto, “en estos días vamos a darlo a conocer”, ha sostenido este martes en su conferencia matutina. Las declaraciones de la mandataria mexicana chocan con los hechos. Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y legislador de Morena, ha sostenido que hasta el momento no se tiene conocimiento, ni pista alguna sobre el posible destino diplomático del exfiscal.

La moneda de cambio de Gertz Manero se mantiene en la congeladora, mientras el tiempo corre sin prisa para Sheinbaum, que con todo y su anuncio de que próximamente habrá noticias, sigue sin dar detalles sobre la propuesta que deberá enviar al Senado [el órgano legislativo que da trámite a este tipo de nombramientos], que, además, ha cerrado sus trabajos para este año. “No hemos tenido un acercamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que es la facultada para mandar este tipo de nombramientos. Quiero ser muy claro y muy tajante, hasta el momento no hay ninguna información”, ha dicho el senador.

La Comisión Permanente —el órgano legislativo que trabaja durante los recesos de las cámaras—, que inicia actividades la primera semana de enero, tiene los reflectores sobre ella como la posible receptora del nombramiento. Aunque en los círculos cercanos a la mandataria se habla, incluso, de la inexistencia de ese “país amigo” que reciba a Gertz como embajador de México. Según refieren fuentes, solo ha sido la salida emergente que encontraron en la negociación con el exfiscal, sin que existiera una vacante en el servicio diplomático mexicano. Un espacio que siguen buscando. Las versiones que apuntaban a un Estado germano como “el país amigo” también han sido descartadas. “La embajada de Alemania [como se ha mencionado] está totalmente descartada porque no hay propuesta”, lanzó Murat.

En los círculos de la cancillería, temporalmente a cargo de Roberto Velasco, por la licencia médica que ha pedido el canciller Juan Ramón de la Fuente, tampoco hay señales sobre cuál es la embajada destinada para Gertz. Los únicos posibles movimientos de fichas en cargos diplomáticos apuntan a la embajada de México en Guatemala, encabezada desde hace seis años por Romeo Ruiz Armento, pareja sentimental de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Aunque se desconoce hasta el momento si esta sería una posibilidad para Gertz.

La salida del fiscal estuvo marcada por la larga espera de su renuncia en el Senado mexicano, que al final se limitó a una carta que no llegó a mencionar la palabra renuncia. En el documento, Gertz informó sobre la propuesta presidencial para ocupar la embajada de “un país amigo” que le permitiría seguir sirviendo al país, nada más escueto que eso. Un día después, la mandataria dejaba de darle vueltas al tema: “Así fue: le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó. Él tenía siete años en la Fiscalía, está por cumplir siete años, y aceptó ser embajador de México y qué bueno”, dijo la mandataria el 28 de noviembre. Desde ese momento la secrecía sobre la sede diplomática a la que llegaría el funcionario para “respetar el proceso” de la cancillería, se ha mantenido. En medio de la polémica, Sheinbaum aceptó que con el cambio espera más colaboración con la nueva FGR: “Respetamos mucho al doctor Gertz, pero ahora con la nueva fiscalía lo que queremos es que haya todavía más coordinación”, dijo.

La mandataria ha salido veinte días después, nuevamente de cortafuegos. Este martes ha insistido en culpar a los procesos diplomáticos de la demora para dar a conocer al “país amigo” que reciba a Gertz tras su prematura salida de la fiscalía el 27 de noviembre y la designación a toda prisa de Ernestina Godoy, una incondicional de la mandataria, como la nueva fiscal que trabaje en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch para poner en marcha su estrategia de seguridad que regrese la paz a las calles.