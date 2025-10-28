Feijóo insta a Mazón a “contestar a todas las preguntas” sobre lo que hizo el día de la dana en tres comisiones de investigación

Ante los reiterados cambios de versión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sobre lo que hizo el día de la tragedia de la dana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado la presión sobre su barón valenciano instándole a “contestar a todas y cada una de las preguntas que le hagan en las comisiones de investigación”. Feijóo ha dado hoy por hecho que su barón comparecerá también en las comisiones de las Cortes Valencianas y el Senado, aunque Mazón todavía no ha confirmado que acudirá.

Preguntado por el cambio de versiones de su barón valenciano sobre lo que hizo el día 29 de octubre de hace un año, Feijóo ha exhortado a Mazón a “dar todas las respuestas que sean necesarias” en el marco de las comisiones de investigación “de las Cortes Valencianas y del Senado”, dando por hecho que el presidente valenciano comparecerá también en esos foros, algo que todavía no ha anunciado. “El señor Mazón tendrá que contestar todas y cada una de las preguntas que le hagan”, ha remarcado Feijóo este martes interpelado por los periodistas. Mazón tendrá que responder en tres comparecencias distintas. La primera, ya fijada, es la de la comisión en el Congreso, el próximo 17 de noviembre.

El líder del PP ha marcado distancias con su barón valenciano, porque no lo ha defendido y le ha pedido que dé explicaciones. Feijóo lleva tiempo lanzando mensajes a Mazón de que su futuro político está en el alambre, ligado al éxito de la reconstrucción de Valencia y al curso de la investigación judicial sobre la tragedia. En una entrevista en La Nueva España de este fin de semana, el líder del PP vuelve a avisar a su barón de que su continuidad pende de un hilo: “Seguiremos viendo cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro político de Mazón. Él hizo esa conexión y es un gesto político que valoro”.

Feijóo se mueve también en una presión creciente en el PP para que fuerce un relevo de su barón valenciano antes de lo previsto. Con los cambios de versión, la instrucción de la jueza de Catarroja estrechando el cerco sobre Mazón y la presión social para que dimita en aumento, al barón popular se le están acabando las opciones de sobrevivir políticamente, creen en el PP. “Mazón está amortizado”, se escucha en el partido, donde aumentan las voces que piden que Feijóo mueva ficha. El debate interno ya no es el qué ―el cambio de cartel electoral en la Comunidad Valenciana―, sino el cómo y el cuándo.

Feijóo ha evitado ir más lejos con el argumento de que esta semana no toca porque se celebra el homenaje mañana miércoles por las 229 víctimas mortales de las inundaciones. “Con toda la tranquilidad y la responsabilidad, creo que es la semana de las víctimas”, ha razonado hoy el líder del PP. “Utilizar el dolor de la gente para hacer política se lo dejo a Pedro Sánchez”, ha cargado contra el presidente, que el pasado fin de semana culpó a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, de la continuidad de Mazón. “Su apoyo es indecente”, dijo el líder del PSOE.