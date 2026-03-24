He probado cinco fregonas eléctricas y te cuento si merecen la pena

Los últimos modelos de fregonas eléctricas en llegar al mercado limpian mejor y son más fáciles de mantener.

De marcas como Cecotec, Rowenta o Dreame, tienen el formato de un aspirador escoba y friegan a la vez que aspiran

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Dreame Dreame H15 Pro Rowenta Rowenta X-Clean 10 Shark Shark HydroVac WD210EU Eureka Eureka RapidWash New730 Cecotec Cecotec FreeGo Wash&Vacuum Spray Valoración Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es quien busque un dispositivo para hacer una limpieza profunda de los suelos y olvidarse del mantenimiento. usuarios que necesiten un modelo fácil de maniobrar que llegue a todos los rincones. personas con suelos duros en hogares de tamaño pequeño o medio, ya que su autonomía es ajustada. usuarios que busquen un modelo de aspirado potente con el que aspirar restos líquidos y sólidos de forma muy apurada en bordes y esquinas. usuarios que suelen tener manchas incrustadas y quieren eliminarlas fácilmente sin gastarse demasiado dinero. Por qué lo recomendamos Gran potencia, limpiado automático de la mopa, ajuste automático del modo. Diseño ligero y manejable, uso muy sencillo, limpieza automática de la mopa. Buena movilidad del cabezal, buena potencia, suelo sin marcas. Buen rendimiento, rápida limpieza automática, fácil vaciado de los filtros. Pulverizador de agua, precio ajustado, base de autolimpieza. Potencia Succión de hasta 21.000 Pa 18.000 Pa A consultar 21.600 Pa A consultar Peso 5,8 Kg 4,15 kilos 3,95 Kg 5,2 Kg 4,9 Kg Detalles Autonomía hasta 60 minutos. Autonomía hasta 60 minutos. Autonomía 25 minutos. Autonomía hasta 40 minutos. Autonomía hasta 35 minutos. Precio 315.46 € 499.99 € 188 € 292.77 € 200.71 €

La mejor fregona electrica Tras semanas de pruebas, nuestra experta ha elegido la Dreame H15 Pro como la mejor fregona eléctrica por su gran potencia y la posibilidad de personalizar determinados ajustes.

Si hace apenas unos años para dejar los suelos limpios había que tirar de escoba, cubo y fregona, hoy lo tenemos mucho más fácil con los aspiradores escoba , los robots que aspiran y friegan e, incluso, fregonas eléctricas como las protagonistas de esta comparativa que prometen librarnos de buena parte de ese esfuerzo.

Tengo que confesar que, si bien me sumé pronto a los aspiradores verticales o los robots, con las fregonas eléctricas no he tenido nunca esa sensación de ‘necesidad’. De hecho, cuando empecé a probar los primeros productos de este tipo que salieron el mercado hace ahora algunos años quedé algo desencantada: casi daban más trabajo del que quitaban, ya que se tardaba más en prepararlas (y limpiarlas luego) que en llenar la fregona de agua.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Durante las últimas semanas he cambiado bastante de opinión: los últimos modelos en llegar al mercado son mucho más solventes en la limpieza y además resultan más fáciles de limpiar y mantener en buen estado. Para seleccionar los protagonistas de esta comparativa he tenido en cuenta las últimas novedades de las principales marcas y buscado que, además de fregar, también aspiren.

Para realizar las pruebas he utilizado cada uno de los modelos en casa, sustituyendo a mi aspirador y a la fregona. Tengo dos niños y los suelos suelen ensuciarse bastante con restos de comida, y las he utilizado cada vez que había restos sólidos o líquidos, y también para realizar la limpieza rutinaria de los suelos. Así, he podido valorar su autonomía real en la limpieza, la facilidad de manejo (peso, ergonomía, maniobrabilidad entre muebles), la calidad y facilidad de la limpieza o su nivel de ruido.

En concreto, considero que es imprescindible tener en cuenta estos aspectos:

Tipos de suelo : no todas las fregonas eléctricas trabajan igual de bien en distintos tipos de suelo. Algunas están pensadas para azulejos y suciedad incrustada, otras son mejores en tarimas…

Tecnología : ¿Funciona por vapor, por cabezal giratorio o por aspiración y fregado? Cada tecnología tiene sus ventajas: el vapor es bueno para higienizar sin químicos, el giratorio para suciedad pegada, y los híbridos para ahorrar dos equipos.

Ergonomía y facilidad de uso : el peso del mango, la longitud del tubo, la maniobrabilidad, y si tienes que agacharte para usarla.

Autonomía : es clave que la batería dure lo suficiente para tu casa.

Mantenimiento : si son necesarios recambios y su coste, lo fácil que es vaciar los depósitos, si los accesorios son lavables, y qué detergentes o recambios necesita.

Limpieza: cómo quedan los suelos tras su uso, si llega bien a los bordes y esquinas, si quedan restos de manchas secas tras usarlas...

Fregona eléctrica que se limpia sola: Dreame H15 Pro

Cortesía de Amazon.

Para quién es: quien busque un dispositivo para hacer una limpieza profunda de los suelos y olvidarse del mantenimiento.

Por qué lo recomendamos: creo que no me equivoco al afirmar que lo que más me ha sorprendido de esta fregona eléctrica es su potencia: he podido limpiar con ella casi de una pasada leche y migas de magdalena mezcladas en el suelo, restos de aceite tras cocinar, arroz… Incluso los que están cerca del borde, y deja los suelos perfectos. Además, me resulta muy cómodo que funciona tanto cuando la mueves hacia adelante como hacia atrás, y a la hora de ‘restregar’ se nota mucho la diferencia. Tiene varios modos de uso que se seleccionan desde el manillar, pero por norma general siempre lo he mantenido en el inteligente que adapta la potencia de succión y el fregado a la suciedad que se va encontrando. También tiene una app, que configuré la primera vez con algunas preferencias, pero a la hora de la verdad la he dejado olvidada. Un detalle más del uso: se tumba totalmente, así que entra perfectamente debajo de los muebles sin que tengas que hacer posturas raras.

El otro aspecto que destacaría de ella es la preparación y mantenimiento. El depósito de agua limpia se extrae fácilmente de la base de la fregona y se rellena sin derramar una gota. Al terminar, la pones sobre su base y pulsas un botón y se limpia y seca sola (esta es una de las cosas que configuré en la app, para que no haya que hacerlo manual), quedando lista para el siguiente uso. Y digo más: tras este proceso no queda ni un solo pelo enredado en el rodillo. Este detalle me parece totalmente determinante para que se haya convertido en un dispositivo que de verdad uso a diario.

Sus puntos débiles: es una máquina bastante pesada, y cuando tienes el depósito de agua sucia lleno, levantarla es un reto. Además, el depósito de agua limpia es pequeño y para una limpieza en profundidad de toda la casa (la mía tiene unos 90 m2) no es suficiente.

Ficha técnica Peso: 5,8 Kg Autonomía: hasta 60 minutos Potencia: succión de hasta 21.000 Pa Otros: autolimpieza del cepillo (lavado a 100ºC y secado a 90ºC), tanque de agua limpia de 800 ml, tanque de agua sucia de 700 ml

Fregona eléctrica de fácil maniobrabilidad: Rowenta X-Clean 10

Cortesía de Amazon.

Para quién es: usuarios que necesiten un modelo fácil de maniobrar que llegue a todos los rincones.

Por qué lo recomendamos: es más ligera que otros modelos, por lo que también me ha resultado más fácil maniobrar con ella. De hecho, la probé en la casa de mis padres, que tiene 3 plantas, y no me resultó tan incómodo subirla por las escaleras. A que se deslice muy suavemente por el suelo también ayuda su cepillo autopropulsado, que hace que casi vaya sola.

Su uso es sencillísimo, y todo se controla desde su pantalla con dos botones. Normalmente elegí el modo inteligente, que adapta la potencia a la suciedad del suelo y, aunque eso reduce un poco la autonomía, es suficiente para mi casa y sobra un poco para limpiar algunos días debajo de la mesa tras la comida o la cena. No es la más potente, y con algunos restos sólidos hay que dar dos o tres pasadas, pero deja los suelos limpios. Tiene otro modo que solo aspira y lo utilicé para la alfombra de la habitación de los niños y para el felpudo, pero no me pareció lo suficientemente efectivo. Como el modelo de Dreame, también limpia y seca la mopa de forma autónoma, haciendo que sea una maravilla utilizarla.

Sus puntos débiles: es habitual que haya algunos pelos largos que se queden enredados en el rodillo.

Ficha técnica Peso: 4,15 kilos Autonomía: hasta 60 minutos Potencia: 18.000 Pa Otros: tanque de agua limpia de 0,79 litros y tanque de agua suciedad de 0,67 litros; diseño de rodillo autopropulsado, cabezal con diseño plano, autolimpieza del rodillo

Cabezal con luz: Shark HydroVac (sin cable)

Esta fregona de Shark es idónea para aspirar restos líquidos y sólidos de forma muy apurada en bordes y esquinas. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas con suelos duros en hogares de tamaño pequeño o medio, ya que su autonomía es ajustada.

Por qué lo recomendamos: después de varias semanas utilizándola en casa sobre tarima y un suelo porcelánico donde se ve muchísimo toda la suciedad y en las más diversas situaciones del día a día (después de una comida con amigos, un desayuno con migas de pan y leche derramada o al volver de un paseo lluvioso con el suelo lleno de huellas y barro de las botas de los niños) puedo afirmar que limpia de forma muy solvente. Incluso cuando hay restos sólidos bastante grandes los absorbe perfectamente, sin atascarse, dejando un rastro de agua limpia. Me ha gustado especialmente cómo se comporta en suelos duros como el porcelánico que tenemos en la cocina y los baños.

En el salón tengo una zona donde el sol incide de lleno por la tarde y cualquier marca se ve enseguida. Tras pasar la HydroVac, el suelo queda uniforme y se seca relativamente rápido. No he notado cercos ni exceso de humedad. Eso sí, en las esquinas y cerca de los rodapiés, como ocurre con prácticamente todos los dispositivos de este tipo, hay que rematar un poco más a mano porque el cabezal no apura al milímetro. Donde sí me ha parecido muy cómoda es al girar alrededor de la mesa del comedor o al bordear el sofá: el cabezal tiene buena movilidad y eso facilita la limpieza en zonas complicadas. Tiene unas lucecillas a ambos lados del cabezal que permiten limpiar mejor con poca luz, pese a que no son muy potentes.

La autonomía se ajusta bastante a lo que promete el fabricante, unos 25 minutos, siempre en modo estándar. Con este tiempo he tenido suficiente para fregar todos los suelos de mi casa, pero tampoco me ha sobrado mucho para ser sinceros. Después de cada uso, coloco la fregona en su base y activo el ciclo de autolimpieza: el rodillo se limpia con agua y solución, lo que evita olores y acumulación de suciedad.

FICHA TÉCNICA Sus puntos débiles: los depósitos tienen una capacidad bastante justa y su nivel de ruido es superior al de otros modelos. Además, la autonomía es limitada. Peso: 3,95 Kg Autonomía: hasta 25 minutos, carga en 4 horas Potencia: a consultar Otros: depósito de agua limpia 500 ml, de agua sucia 360 ml; función de autolimpieza

Fregona eléctrica que limpia hasta los bordes: Eureka RapidWash New730

Cortesía de Amazon.

Para quién es: usuarios que busquen un modelo de aspirado potente con el que aspirar restos líquidos y sólidos de forma muy apurada en bordes y esquinas.

Por qué lo recomendamos: durante las pruebas el aparato recogió prácticamente todos los restos de una sola pasada: migas, comida reseca, derrames de líquidos… Tuve que usarla tras un incidente con el acuario (se soltó una de las gomas del filtro externo) que dejó el suelo lleno de agua y restos de suciedad, y con el modo Seco solo tuve que dar dos pasadas para que quedara limpio; mucho más rápido que con una fregona. La he utilizado tanto en suelos de tarima como en duros, normalmente eligiendo el modo Auto, y en ambos casos quedan prácticamente secos tras usarla.

Como los modelos de Dreame y Rowenta, tiene un sistema de limpieza automática del rodillo que funciona más rápido que otros modelos, y de ella me gustan algunas cosas. Por ejemplo, los rodillos llegan hasta el borde, y precisamente en el incidente del acuario me resultó de gran utilidad para que no quedara agua junto a los rodapiés de madera. El depósito de agua sucia se abre por completo, así que además de vaciarlo siempre lo lavo bajo el agua para que no quede acumulada suciedad y huela. Y tiene una luz en el cabezal que ilumina la zona de trabajo, aunque es cierto que no es muy potente.

Sus puntos débiles: no se inclina hasta el suelo, por lo que no llega tan al fondo debajo de los muebles. Bajo el sofá no lo noté demasiado, pero sí cuando aspiré y fregué bajo la cama, que tuve que limpiar desde los dos lados. Además, su autonomía es inferior a la de otros modelos.

Ficha técnica Peso: 5,2 Kg Autonomía: hasta 40 minutos Potencia: 21.600 Pa Otros: autolimpieza de rodillo, tanque de agua limpia de 700 ml y de agua sucia de 600 ml, cabezal inclinable a 170º, limpieza borde a borde

Fregona eléctrica para manchas incrustadas: Cecotec FreeGo Wash&Vacuum Spray

Para quién es: usuarios que suelen tener manchas incrustadas y quieren eliminarlas fácilmente sin gastarse demasiado dinero.

Por qué lo recomendamos: normalmente en el suelo de mi casa hay manchas, sobre todo en la cocina y alrededor de la mesa del comedor. Y muchas veces quedan incrustadas porque son de agua y no las vemos al recoger, y al día siguiente están marrones y secas. Para eliminarlas normalmente tenemos que dar varias pasadas al suelo y, con este modelo de fregona eléctrica, el proceso fue algo más rápido. Tiene un pulverizador de agua en la parte superior del rodillo y solo tengo que pulsar un botón para humedecer la mancha y luego pasar la máquina por encima con el modo Turbo seleccionado para que se desprenda. Es una de las pocas veces que he utilizado esta configuración, porque el resto del tiempo con el modo Auto, que adapta automáticamente la potencia, ha sido suficiente.

Pese a que es uno de los modelos más económicos de fregona eléctrica, y el de precio más bajo de la comparativa, incluye también una base de autolimpieza. Es muy práctica, aunque en alguna ocasión he tenido que ayudar un poco para que el rodillo quedara perfecto. Tiene también una pantalla digital en el mando que muestra el nivel de batería, el modo de limpieza y algunas alertas.

Sus puntos débiles: tiene poco más de media hora de autonomía y los días que he limpiado todo el suelo de la casa (y no solo zonas puntuales) he llegado muy justa de autonomía; y eso que mi casa no es muy grande. Luego, tarda bastante en volver a cargarse por completo. Es además bastante grande y pesada y cuesta un poco maniobrar con ella.

Ficha técnica Peso: 4,9 Kg Autonomía: hasta 35 minutos Potencia: a consultar Otros: autolimpieza de rodillo, rodillo Wet Jalisco, tanque de agua limpia de 700 ml y de agua sucia de 750 ml, pantalla digital

Otros modelos de fregonas eléctricas interesantes

Si estás buscando un modelo que quepa bajo los muebles: además de poder inclinarse hasta el suelo, la Roborock F25 tiene un grosor de 12,5 centímetros, por lo que cabe mejor debajo de los muebles.

Cortesía de Amazon.

Si estás buscando una fregona eléctrica de autonomía infinita: Shark HydroVac (con cable) WD100EU funciona enchufada a la corriente, por lo que no tiene limitaciones de autonomía.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una fregona eléctrica?

Una fregona eléctrica es un dispositivo que facilita la limpieza de suelos con un rodillo motorizado, ya sea girando o vibrando el cabezal, o generando vapor caliente para desinfectar. Algunas combinan funciones de aspiración y fregado en un solo aparato.

¿Se pueden usar en todo tipo de suelos?

Depende del modelo. Algunas fregonas funcionan en gres, cerámica y vinilo, mientras que otras también son compatibles con parquet o madera sensible. Es importante revisar las especificaciones del fabricante, especialmente si se trata de vapor, ya que el calor puede dañar ciertos suelos.

¿Qué ventajas ofrece frente a una fregona tradicional?

Menor esfuerzo físico (no hay que escurrir constantemente).

Limpieza más uniforme gracias al movimiento constante del cabezal o vapor.

Posibilidad de desinfectar sin químicos (vapor).

Algunos modelos combinan aspiración y fregado en un solo paso.

¿Qué mantenimiento requieren?

Por norma general, vaciar y limpiar el depósito de agua y la mopa después de cada uso, lavar los rodillos y revisar filtros.

¿Necesito productos químicos o detergentes especiales?

Para las fregonas de vapor, normalmente solo agua, aunque algunos permiten detergentes específicos recomendados por el fabricante. Para cabezales giratorios o híbridos se pueden usar limpiadores líquidos estándar compatibles con el tipo de suelo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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