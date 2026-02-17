Pruebo el mejor localizador Bluetooth de llaves para tenerlas siempre bajo control

Estos son los mejores localizadores con Bluetooth para tener las llaves localizadas en todo momento.

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Apple AirTag Localizador Bluetooth Esky Localizador Bluetooth Tile Life360 Pro Localizador Bluetooth Motorola Moto Tag Localizador Bluetooth Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Ppara los que buscan un dispositivo sencillo y efectivo. Para los que quieren un localizador con forma de llavero. Para los que buscan un dispositivo con varias funciones. Para los que buscan un dispositivo similar al de Apple, pero compatible con Android. Por qué lo recomendamos Ligero, funcional, con varias opciones de búsqueda. Práctico, efectivo y fácil de utilizar. Opción SOS, ligero y multifunción. Resistente al agua, precisión de localización cercana y color verde- Medidas 3,19 x 0,9 cm 5,5 x 11,1 x 3,6 cm 3,4 x 5,9 x 0,8 cm 3,2 x 3,2 x 0,8 cm Precio 89.99 € 20.75 € 69.99 € 24 €

El mejor localizador de llaves Nuestra experta ha elegido el localizador Apple AirTag porque es sencillo de utilizar y efectivo en distintas situaciones de pérdida de objetos.

¿Alguna vez has experimentado la sensación de no encontrar las llaves de casa o del coche? Resulta bastante angustioso, sobre todo si te encuentras en la calle y las necesitas sí o sí. Lo cierto es que es un lapsus muy común en el día a día y así lo corroboran estudios como ‘ Orden y Tiempo ’, realizado por Sigma Dos, que reveló que, a lo largo de la vida, los españoles invierten una media de seis meses y medio en buscar objetos como llaves, gafas de ver o móviles. Y, como el tiempo es oro, existen herramientas que pueden ayudarnos en estos momentos como son los localizadores de llaves.

Los dispositivos que voy a analizar en esta comparativa están equipados con tecnología Bluetooth o radiofrecuencia, por lo que se sincronizan con los objetos de uso cotidiano para facilitar su búsqueda en caso de extravío.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Como las llaves no se pierden a propósito, durante los días que he probado estos dispositivos le he comentado a mi pareja que las escondiera por toda la casa y en algunas partes de la calle (siempre controlando dónde se encontraban) para después accionarlos y comprobar si realmente es fácil descubrir su escondite. Como algunos de ellos sólo funcionan con iOS y mi teléfono es Android, he utilizado el de mi pareja para comprobar las prestaciones de esos localizadores en concreto. Además, a la hora de analizarlos y valorarlos he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: aunque poseen características comunes como un tamaño pequeño y peso ligero, se aprecian leves diferencias en cuanto a calidades de fabricación.

Ergonomía: ¿son cómodos de utilizar? ¿Se adaptan bien a las llaves de casa para usar en forma de llavero? ¿Pueden usarse con otros objetos?

Radio de acción: cada localizador ‘opera’ en teoría dentro de un radio de acción. Cuanto más grande sea mejor. En la práctica, ¿este alcance se cumple?

Experiencia: si el localizador cumple con lo que promete y cubre nuestras necesidades.

Sumergible: Apple AirTag

24% de descuento, ahorra 29,01 euros.

Localizador Bluetooth Apple AirTag. AMAZON

Para quién es: para los que buscan un dispositivo sencillo y efectivo.

Por qué lo recomendamos: su aspecto es el de un botón, con un grosor de ocho milímetros y un peso de tan sólo 11 gramos y, a diferencia de los otros modelos, no tiene un agujero para usar como llavero, sino que está pensado para pegarlo en los objetos. Para utilizarlo es necesario contar con un modelo de iPhone superior al 6, conectarlo con el móvil y acceder a la app ‘Buscar’ para que aparezcan mapeados los objetos. Pulsando la opción de ‘reproducir sonido’, se activa la alarma sonora para que su búsqueda sea más sencilla. Es resistente al agua, sumergible hasta 30 metros, y utiliza una pila de botón CR2032.

En este caso, que no cuento con iPhone, le tuve que pedir a mi pareja que lo conectara a su móvil. Como suele perder de vista las llaves con facilidad le dije que lo llevara junto a ellas (se le puede poner una funda para ello). Una vez conectado es muy fácil saber dónde se encuentra en cada momento a través de la app. Además, como cuenta con un altavoz de alta potencia, que permite controlar el localizado de manera remota con la voz, ya que es compatible con Siri y puede reproducir sonidos cuando las llaves o los objetos están cerca, le pareció de lo más cómodo porque se puede controlar de muchas maneras: mediante la app y a través de la voz o un sonido. Otra de sus características es que puede compartirse con hasta cinco personas para que nadie pierda de vista los objetos que se usan en común.

Sus puntos débiles: solo es compatible con Apple por lo que se limita su uso para las personas que usan Android.

FICHA TÉCNICA Dimensiones y peso: 3,19 x 0,9 centímetros; 11 gramos. Transmisores: 4 (pack). Rango de frecuencia: hasta 30 metros. Otros: altavoz integrado, opción de compartir con hasta 5 usuarios, pila CR2032.

Seis receptores: Esky

Ahora con un 3% de descuento.

Localizador Bluetooth Esky. AMAZON

Para quién es: para los que quieren un localizador con forma de llavero.

Por qué lo recomendamos: dispone de un transmisor con forma de mando a distancia con el que se controlan 6 receptores de diseño rectangular. Todos ellos se pueden colocar en llaves, mochilas, monederos… Su funcionamiento es muy sencillo: cada uno de los localizadores cuenta con un color así que si no lo encontramos tan solo hay que pulsar el color correspondiente en el mando. Tiene un rango de frecuencia de hasta 30 metros por lo que resulta muy útil si las llaves se han caído en la calle y te has alejado un poco sin darte cuenta.

Los días que lo probamos lo hicimos tanto en casa como en la calle, para ver su funcionamiento y, sorprendentemente, en la calle resultó muy efectivo. Dejé uno de los receptores, el de color azul, lo suficientemente alejado de nosotros mientras paseamos con nuestro perro y al pulsar el mando a distancia y el color correspondiente, enseguida escuchamos el sonido del receptor (de hasta 80 decibelios) incluso con ruido. Todos ellos funcionan con pilas CR2032 y también incluyen anillas para convertirlos en llaveros y seis cintas de velcro en el caso de querer adherirlos. Además, dispone de una luz LED que facilita su búsqueda en la oscuridad.

Sus puntos débiles: el material es de baja calidad por lo que es recomendable cuidar los receptores para que no se desgasten con el paso del tiempo.

FICHA TÉCNICA Dimensiones y peso: 5,5 x 11,1 x 3,6 centímetros; 160 gramos. Transmisores: 1. Rango de frecuencia: hasta 30 metros. Otros: Seis receptores, adhesivo y anillas incluidas, pila CR2032.

Resistente al agua: Tile Life360 Pro

Localizador Bluetooth Tile Life360 Pro. AMAZON

Para quién es: para los que buscan un dispositivo con varias funciones.

Por qué lo recomendamos: este dispositivo tiene un rango de frecuencia de hasta 150 metros y para encontrarlo cuenta con dos funciones: hacer sonar el dispositivo a través de la app del móvil o activar el dispositivo y hacer sonar el propio smartphone (en caso de que no sepas dónde está). También me pareció interesante otra opción del localizador: es posible enviar una alerta SOS a los familiares que incluyamos en la aplicación para avisarles de situaciones de peligro.

En los momentos de las pruebas, lo coloqué en mis llaves y le dije a mi pareja que las escondiera: una vez que das la orden para que el dispositivo comience a sonar, lo encontré en segundos porque tiene un sonido bastante agudo y fuerte. Hicimos lo mismo en la calle, un poco más alejado y, aunque el fabricante señala que puede llegar a los 150 metros de rango de frecuencia lo cierto es que más lejos de los 30 metros no funciona correctamente y es mucho más complicado encontrarlo. También probamos la opción SOS y la verdad es que es bastante efectiva porque les llega de forma instantánea una notificación a las personas elegidas. Funciona con Android e iOS y es resistente al agua (IP68).

Sus puntos débiles: funciona correctamente hasta los 30 metros.

FICHA TÉCNICA Dimensiones y peso: 3,4 x 5,9 x 0,8 centímetros; 15,1 gramos. Transmisores: 2. Rango de frecuencia: hasta 150 metros. Otros: pila CR2032, opción SOS, resistente al agua.

Diseño redondo: Motorola Moto Tag

Localizador Bluetooth Motorola Moto Tag. AMAZON

Para quién es: para los que buscan un dispositivo similar al de Apple, pero compatible con Android.

Por qué lo recomendamos: este localizador tiene una forma similar al AirTag pero solo es compatible con Android. Con un diseño redondeado, hay que adquirir una funda para poder llevarlo en las llaves o en el objeto que queremos tener localizado. Una vez sincronizado en el teléfono móvil, el dispositivo se puede encontrar a través de la función de ‘Encontrar dispositivo’ de Google. También cuenta con UWB (Ultra Wideband) que tiene como objetivo la precisión en localización cercana. Esto es muy útil en casa, ya que las llaves siempre suelen estar cerca.

Hice la prueba en la calle directamente y si hay mucho ruido cuesta escucharlo bien, aunque el mapa se ubica de forma bastante exacta. En casa, en cambio, no hay problema ninguno. También es resistente al agua ya que una de las veces, aun lloviendo mucho, siguió funcionando sin problema. Por ello, es ideal para aquellos que se mueven en moto, por ejemplo, ya que las llaves siempre están a la intemperie cuando se va montado en ella. La pila, CR2032, tiene una duración de un año según el fabricante.

Sus puntos débiles: el sonido que produce el dispositivo no es muy fuerte, por lo que hay que fijarse en el mapa para poder ubicarlo de forma exacta.

FICHA TÉCNICA Dimensiones y peso: ‎3,2 x 3,2 x 0,8 centímetros; 7,5 gramos. Transmisores: 1. Rango de frecuencia: hasta 100 metros. Otros: pila CR2032, resistente al agua, compatible con ‘Encontrar dispositivo’ de Google.

Otros localizadores de llaves interesantes

Si estás buscando uno con forma de tarjeta: UGREEN Tiene forma de tarjeta y se puede guardar en cualquier monedero o tarjetero ya que es muy fino.

25% de descuento, ahorra 9,25 euros.

Si estás buscando uno con fundas: AICPAN Viene con varias fundas para poder llevarlo a cualquier parte.

Preguntas frecuentes sobre los localizadores de llaves

¿Necesitan conexión a internet?

Para sonar cerca, no, solo Bluetooth. En cambio, para ver la ubicación en mapa o usar redes comunitarias: sí, se requiere internet.

¿Cuánto dura la batería?

Normalmente entre 6 meses y 1 año, aunque muchos dispositivos usan baterías tipo botón que son reemplazables.

¿Pueden localizar objetos en tiempo real?

No exactamente ya que funcionan por proximidad Bluetooth o por la última ubicación registrada. Solo algunos modelos con red global se aproximan a un seguimiento continuo.

