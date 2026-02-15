Después de analizar cuatro cortacéspedes inteligentes, este es mi favorito

Prometen ahorrar tiempo y esfuerzo al cortar el césped del jardín. Se controlan mediante una app, desde la cual es posible programar horarios, definir zonas y ajustar la altura del corte de la hierba

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo NAVIMOW Certificación IP66: Segway Navimow i105E Robot DREAME Con sistema de ultrasensores 3D: Dreame A1 ECOVACS Cámaras 3D e IA: Ecovacs Goat O800 RTK Bosch Altura de corte entre 30 y 50 mm Bosch Indego S+ 500 Valoración Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Propietarios de jardines pequeños o medianos que quieran una solución automatizada, fácil de usar y una buena aplicación móvil Las personas con jardines medianos o grandes y zonas abiertas que busquen un corte uniforme y un buen acabado en los bordes encontrarán en este modelo una opción ideal para mantener un jardín cuidado y estético Si buscas un modelo para jardines de gran tamaño que destaque por su fácil instalación, esta propuesta podría interesarte Si tu presupuesto no es muy alto, pero quieres un cortacésped inteligente con buenos resultados, ¡sigue leyendo! Por qué lo recomendamos Diseño de tracción trasera, cartografía asistida por IA, modo ‘Apto para animales’ Mapeo detallado, modo de corte específico para los bordes, ruta en forma de U Instalación sencilla, cámara de ojo de pez de 150°, corte ajustable de 3 a 8 cm Función SmartMowing, tecnología LogiCut, compatible con Google Assistant y Alexa Medidas 545 x 385 x 285 mm 643 x 437 x 261 mm 600 x 400 x 263 mm 445 x 364 x 202 mm Precio 799 € 999 € 699 € 449.99 €

El mejor cortacésped inteligente Nuestra experta ha elegido el modelo Segway Navimow i105E Robot que destaca por su aplicación móvil, el trazado de las rutas, experiencia en el corte, resultados y seguridad con prestaciones como VisionFence.

Cerraduras , enchufes, televisores, aspiradoras, termostatos… Cada vez son más los electrodomésticos y los dispositivos para el hogar que incorporan la etiqueta ‘inteligente’. A ellos se suman también otros como las máquinas cortacésped, quizás más desconocidas para la gran mayoría de los usuarios. Su funcionamiento recuerda al de los robots aspiradores tan habituales ya en los hogares y que se desplazan por sí mismos, solo que, en lugar de recoger el polvo y la suciedad que encuentran a su paso, ayudan a mantener el césped del jardín cortado de forma uniforme. Para ello emplean diferentes tecnologías como sensores láser, cámaras provistas con algoritmos de IA o sistemas GPS. Alimentados por una batería recargable, poseen mecanismos de detección de obstáculos y se programan a través de una aplicación móvil: el usuario puede, por ejemplo, ajustar la altura de corte de la hierba, definir zonas, recibir una notificación en caso de error o fallo… Otra ventaja es que el césped cortado no se recoge, sino que se tritura en trozos muy pequeños que se quedan en el suelo y que sirven como abono natural.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Lo primero que hice fue una búsqueda de las opciones disponibles en el mercado y seleccioné aquellas que me parecieron más interesantes, tratando de incluir alternativas para diferentes presupuestos de fabricantes conocidos. Para las pruebas, ‘dividí’ los cuatro modelos en dos grupos y los puse a prueba en casa de mis padres (cortacéspedes de Dreame y Bosch) y en la de mis tíos (cortacéspedes de Ecovacs y Segway) que viven justo enfrente. Los jardines son similares en cuanto a extensión: cada uno tiene una zona delantera de unos 60 m² y una trasera de unos 200 m². La zona trasera cuenta con macetas, flores y varios árboles plantados, una mesa con varias sillas y, al fondo, una ligera pendiente. Además, en el jardín de la casa de mis tíos hay una piscina rodeada de una valla.

Los criterios que he tenido en cuenta en cada análisis han sido los siguientes:

Fabricación : un buen diseño permite que el cortacésped se desplace con facilidad, protegiendo sus cuchillas y otros elementos. Además, facilita su mantenimiento.

Aplicación : cómo es la experiencia al interactuar con la aplicación que hay que descargarse en el teléfono móvil, programar horarios y zonas de corte, enviar alertas sobre su estado…

Resultados : lo importante es que el césped quede uniforme y bien cortado.

Otros: este criterio abarca aspectos como el proceso de montaje del cortacésped, su autonomía, nivel de ruido, limpieza y cualquier característica que le aporte un valor añadido.

Con sistema de ultrasensores 3D: Dreame A1

Con sistema de ultrasensores 3D: Dreame A1. Cortesía de Amazon

Para quién es: las personas con jardines medianos o grandes y zonas abiertas que busquen un corte uniforme y un buen acabado en los bordes encontrarán en este modelo una opción ideal para mantener un jardín cuidado y estético.

Por qué lo hemos elegido: de inmediato me llamó la atención su construcción, una de las mejores de la comparativa, así como dos de sus características que funcionan especialmente bien. Uno de los días comenzó a llover y el cortacésped reaccionó de inmediato, regresando solo a su base de carga para protegerse y retomar la tarea cuando escampó. Y, al igual que mi robot aspirador, cuando la batería empieza a agotarse, vuelve por sí mismo a esta base e invierte cerca de una hora en recargarse.

Ha sido la primera vez que he utilizado DreameHome, la app con la que se vincula y la curva de aprendizaje no me ha resultado especialmente complicada, pero, eso sí, tienes que dedicarle tiempo para profundizar en sus diferentes posibilidades: ajustar la altura de corte deseada, establecer zonas de corte, ‘decirle’ al cortacésped que no entre en una zona en particular, programar horarios…

Estoy contenta con la experiencia. Me ha gustado sobre todo cómo funciona el patrón en U de este modelo, que hace que avance de manera ordenada y deje el césped más uniforme y limpio a la vista. En las zonas abiertas del jardín, el efecto se nota aún más, transmitiendo una sensación de cuidado y orden. Además, no me esperaba que el modo de corte específico para bordes diera tan buenos resultados, ya que sigue el contorno de forma ordenada y protege las plantas que encuentra a su paso.

Sus puntos débiles: Los obstáculos pequeños (por ejemplo, dejé adrede una pelota de tenis) no siempre los detecta bien y si el terreno tiene cierto desnivel las ruedas delanteras se quedan justas de tamaño. Me pasó en un par de ocasiones y tuve que levantarlo y volverlo a colocar sobre el terreno para que continuará.

Ficha técnica Dimensiones: 643 x 437 x 261mm Capacidad del área de trabajo: hasta 1.000㎡ Otros: recarga automática, cuatro modos de funcionamiento, ajuste de la altura de corte (control manual del cortacésped o control mediante aplicación), tiempo de carga de la batería 65 minutos, IPX6, sistema de detección de lluvia, alerta de elevación, app Dreame (zonas prohibidas, modo de corte de bordes, altura de corte ajustable entre 20 y 60 cm…), pendientes 45%/24º, ultrasensores OmniSense3D, sensorLiDAR3D

Certificación IP66: Segway Navimow i105E Robot

Certificación IP66: Segway Navimow i105E Robot. Cortesía de Amazon

Para quién es: propietarios de jardines pequeños o medianos que quieran una solución automatizada, fácil de usar y una buena aplicación móvil.

Por qué lo hemos elegido: como me sucedió con el resto de modelos de la comparativa, tras completar la instalación —que siguiendo las instrucciones me llevó algo más de media hora— no pude evitar fijarme en su diseño, en concreto en el panel superior. Es muy útil, ya que te permite, por ejemplo, consultar de un vistazo el nivel de batería, si el robot está bloqueado por seguridad, si existe un error (se indica con la letra E) o si está en medio de una tarea. Un apunte: este diseño con los controles a la vista lo comparte con las propuestas de Ecovacs y Bosch; en cambio, en el Dreame A1, su pantalla y botones físicos están ocultos bajo una tapa que hay que levantar para acceder a ellos.

Su app, con opciones similares a las de las otras aplicaciones, destaca por su diseño visual y la facilidad para navegar entre menús. Están organizados en secciones como el estado del robot, la programación de horarios, los ajustes de corte y la gestión del mapa, con iconos que hacen la navegación intuitiva. Una de las funciones a las que he sacado más provecho, por lo fácil que me ha resultado, es la gestión de múltiples zonas sobre el mapa: puedes dibujar áreas o rutas en pantalla, delimitar zonas con obstáculos que el cortacésped sigue las instrucciones con precisión.

Ofrece varias opciones de personalización, como cortar al ras del borde, y detecta los obstáculos con mucha facilidad para rodearlos con cuidado; incluso después de esquivarlos, vuelve a esas zonas para asegurarse de que el césped queda cortado. Y como mis tíos tienen un Yorkshire terrier, aproveché para probar su modo ‘Apto para animales’. En este caso, el cortacésped ajustó su recorrido para mantenerse alejado gracias a la tecnología VisionFence que detecta animales cercanos y recalcula la trayectoria automáticamente.

Sus puntos débiles: aunque usa el sistema EFLS 2.0 para posicionarse, noté que la señal se veía comprometida cuando hay árboles altos. Por eso, tuve que recolocar la antena varias veces hasta encontrar un lugar con buena visibilidad del cielo.

Ficha técnica Dimensiones: 545 x 385 x 285 mm Capacidad del área de trabajo: hasta500㎡ Otros: tecnología de posicionamiento mejorada EFLS 2.0, mapeo asistido por IA, sistema de prevención de obstáculos con imágenes VisionFence, pendientes de hasta un 30 % (17°), ajuste manual de la altura de corte de 20 a 60 mm, identifica más de 150 tipos de obstáculos, app Navimow, carga automática, inteligencia climática, IP66, modo ‘Apto para animales’

Cámaras 3D e IA: Ecovacs Goat O800 RTK

Cámaras 3D e IA: Ecovacs Goat O800 RTK. Cortesía de Amazon

Para quién es: si buscas un modelo para jardines de gran tamaño que destaque por su fácil instalación, esta propuesta podría interesarte.

Por qué lo hemos elegido: comienzo hablando de su instalación y puesta en marcha, ya que me ha parecido de las más sencillas gracias al proceso guiado de su app Ecovacs Home. Desde el primer momento te muestra un mapa editable del jardín, con opciones para dividir zonas, crear áreas restringidas o ajustar la altura de corte. Por ejemplo, delimité los parterres con flores y el camino de piedra que conduce a la piscina. Aunque al principio hay que familiarizarse con algunos menús, la interfaz está bien diseñada, por lo que incluso si nunca has usado una app de este tipo, aprender a manejarla resulta más fácil de lo esperado.

No es demasiado ruidoso y, por medio de su patrón de corte en forma de U, cubre áreas amplias de manera eficiente. En cuanto a los obstáculos, probé con objetos de distintos tamaños y, salvo los más diminutos, los evitó bien. Ya en la zona del jardín con una pequeña pendiente se desplazó sin demasiadas dificultades, aunque reduce de manera ligera su velocidad para adaptarse al terreno.

Mientras, en los pasillos muy estrechos tuve que usar el modo manual para que el cortacésped no se quedara atascado, pero aun así responde bien: avanza y retrocede con rapidez, aunque los giros son un poco más lentos. Su cámara integrada, accesible desde la app, me permitió ver claramente por dónde había pasado, lo que me ayudó a comprobar si quedaban zonas sin cortar y planificar nuevas rutas sobre la marcha

Sus puntos débiles: gestiona bien el consumo de la batería, pero completar una carga completa me llevó mucho tiempo. En algunas zonas con bordes irregulares o plantas muy bajas, dejó pequeños espacios sin cortar y en ocasiones tuve que guiarlo manualmente en esquinas muy cerradas.

Ficha técnica Dimensiones: 600 x 400 x 263 mm Capacidad del área de trabajo: hasta 1.200㎡ Otros: tecnología TruEdge, navegación RTK mejorada con LiDAR, pendientes del 45%, mapeo automatizado, cámaras 3D-ToF, IA, paso por caminos estrechos, recorrido en forma de U, altura de Corte Ajustable de 3 a 8 cm, mapa editable y control remoto, gestión de múltiples zonas, IPX6, app Ecovacs Home

Altura de corte entre 30 y 50 mm Bosch Indego S+ 500

Altura de corte entre 30 y 50 mm Bosch Indego S+ 500. Cortesía de Amazon

Para quién es: si tu presupuesto no es muy alto, pero quieres un cortacésped inteligente con buenos resultados, ¡sigue leyendo!

Por qué lo hemos elegido: durante las pruebas, pude comprobar que la gestión que hace de la batería es de las más eficientes y, por lo tanto, este apartado se ha resuelto bien. Y como sucede con otros cortacéspedes inteligentes, cuando se queda sin carga vuelve a su base, se recarga y retoma el trabajo donde lo había dejado, sin dejar zonas a medias. En cuanto al nivel sonoro, no es completamente silencioso, pero sí lo suficientemente discreto para no molestar a los vecinos. De su aplicación móvil, uno de los puntos más interesantes es la compatibilidad con Alexa y Google Assistant para interactuar mediante comandos de voz.

Debe gran parte de sus buenos resultados, teniendo en cuenta su precio, a la tecnología LogiCut, gracias a la cual ‘memoriza’ la forma del césped, sus límites y posibles obstáculos para que -a partir de esa información- corte la hierba en trayectorias paralelas, ordenadas, de modo que tarda menos en cubrir todo el jardín, evita pasar varias veces por una misma zona y el césped queda visualmente más uniforme y bonito.

A todo esto, se suma la función SmartMowing. El robot no se limita a seguir un horario fijo programado, sino que analiza parámetros como el crecimiento del césped o la previsión meteorológica, y en función de esto actúa de un modo u otro. Esta función no pude probarla como me hubiera gustado, pero para situaciones puntuales me parece una buena solución. Pienso, por ejemplo, cuando llega el calor: cortar el césped con demasiada frecuencia o en las horas equivocadas puede debilitarlo y amarillearlo. El Indego S+ 500 evitaría cortes innecesarios cuando detecta condiciones poco favorables.

Sus puntos débiles: utiliza un cable perimetral, lo que implica una instalación más exigente en tiempo y precisión, ya que el cortacésped depende de ese perímetro físico para orientarse y trabajar correctamente. Esto me obligó a medir bien las distancias, a tensar el cable correctamente y a respetar cada esquina obstáculo del jardín. En mi caso me llevó más de media mañana.

Ficha técnica Dimensiones: 445 x 364 x 202 mm Capacidad del área de trabajo: hasta 500 m² Otros: paso máximo 27%, aplicación Bosch Smart Gardening, LogiCut, sistema MultiArea, tres cuchillas giratorias, botón de parada manual, pantalla HMI

Otros modelos de cortacéspedes inteligentes

Si estás buscando un cortacésped inteligente para jardines que no sean demasiado grandes El modelo Worx Landroid Vision S250 WR202E puede utilizarse en superficies de hasta 250 metros cuadrados. Integra una cámara Vision Full HD e IA.

Preguntas frecuentes sobre cortacéspedes inteligentes

¿Se pueden usar con lluvia o césped mojado?

Depende del modelo. Algunos soportan cortar con algo de humedad, pero la mayoría recomienda esperar a que el césped esté seco para evitar dañar al motor y prevenir accidentes.

¿Cómo se mantiene un cortacésped inteligente?

Es importante limpiar las cuchillas y el chasis, asegurarse de que los sensores no estén obstruidos por la suciedad o restos de césped, y cambiar las cuchillas de forma ocasional para mantener un corte uniforme.

¿Cuánto duran las baterías?

Depende del modelo y del tamaño del jardín. En jardines pequeños pueden durar entre 60 y 90 minutos, mientras que en jardines más grandes algunas baterías permiten 2 o 3 horas de funcionamiento continuo.

¿Son muy ruidosos?

No demasiado. Los cortacéspedes inteligentes son bastante silenciosos comparados con los modelos tradicionales eléctricos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.